Tko je Akala za kojeg se spekulira da je novi partner Angelina Jolie?

Glumica Angelina Jolie (49) stigla je na Filmski festival u Veneciji u društvu repera Akale, za kojeg se sve više spekulira da je njezin novi partner. Riječ je o Kingsleyju Jamesu McLeanu Daleyju, poznatijem kao Akala (40), s kojim Jolie povezuju od kraja prošle godine.

Iako Jolie i Akala nastoje održati svoj odnos privatnim, poznato je da su već zajedno putovali. U svibnju prošle godine posjetili su Jamajku, a krajem prosinca viđeni su na večeri u luksuznom restoranu u Milanu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Najutjecaniji crni Britanac u UK

Akala je britanski reper, novinar, autor, aktivist i pjesnik iz Kentish Towna u Londonu. Godine 2006. osvojio je nagradu za najboljeg hip-hop izvođača na MOBO Awards, a uvršten je i na godišnju listu 100 najutjecajnijih crnih Britanaca u Ujedinjenom Kraljevstvu, u izdanju za 2021. godinu.

Sin je majke Škotkinje i oca Jamajčanina koji su se razveli prije njegova rođenja. Odrastao je s majkom u Kentish Townu na sjeveru Londona. Sjeća se trenutaka kada mu je bilo neugodno zbog majčine bijele boje kože, iako mu je ona pružila obrazovanje o crnačkoj povijesti i uputila ga na radikalne crnačke mislioce. Unatoč tome, rasna dimenzija uvijek je ostala prisutna u njihovom odnosu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Očuh mu je bio scenski menadžer u kazalištu Hackney Empire, koje je Daley često posjećivao prije puberteta. Majka ga je upisala u pan-afričku subotnju školu, a Daley je istaknuo kako mu je crnačka tradicija samoobrazovanja, iako nedovoljno prepoznata, bila od velike koristi. Prilikom prihvaćanja počasnih diploma, zahvalio je cijeloj karipskoj panafričkoj zajednici koja mu je pomogla tijekom školovanja te poticala njegovu intelektualnu znatiželju i samorazvoj od najranije dobi.

Obrazovanje

Kad je imao šest godina, Daleyjeva osnovna škola smjestila ga je u skupinu za učenike s posebnim potrebama zbog poteškoća u učenju i engleskog jezika kao drugog jezika. Pohađao je srednju školu Acland Burghley. Kada je imao 12 godina, svjedočio je napadu nožem na prijatelja, a i sam je neko vrijeme nosio nož. Ipak, postigao je deset GCSE bodova, a matematiku je položio godinu dana ranije.

Daley je bio među jedan posto najboljih u zemlji prema GCSE ispitima, s 100 posto na ispitu iz engleskog jezika. Kao tinejdžer, usredotočio se na nogomet, igrao je za školske timove West Ham Uniteda i AFC Wimbledona.

Foto: Profimedia

Daley je dobio dvije počasne diplome za svoj obrazovni rad. Dana 23. lipnja 2018. primio je počasni doktorat Sveučilišta Oxford Brookes u području umjetnosti, a 31. srpnja 2018. dobio je počasnu diplomu Sveučilišta Brighton.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glazbena karijera

Svoje umjetničko ime, Akala, preuzeo je iz budističkog pojma "Acala", koji označava "nepokretno". Svoju glazbenu karijeru započeo je 2003. godine, objavljujući glazbu pod vlastitom nezavisnom izdavačkom kućom, Illa State Records. Prvi mixtape, pod nazivom The War Mixtape, izdao je 2004. godine.

Foto: Profimedia

Godine 2006. Akala je objavio svoj prvi album, "It's Not a Rumor", koji je postao prekretnica u njegovoj karijeri. Na albumu se našao i singl "Shakespeare", referenca na njegov samoprozvani naslov "Crni Shakespeare", koji je dospio na playlistu BBC Radio 1. Za svoj rad Akala je iste godine dobio MOBO nagradu za najboljeg hip hop izvođača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do danas je objavio devet albuma na kojima se nalaze njegovi brojni hitovi, poput "Find No Enemy", "Mr Fire in the Booth", "Shakespeare", "Welcome to Dystopia", "Enter the Jungle" i mnogi drugi.

Dijela

Što se tiče njegovih književnih radova, u svibnju 2018. godine objavio je knjigu "Natives: Race and Class in the Ruins of Empire". Ova knjiga kombinira biografske elemente s polemičkim raspravama o rasi i klasi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ideološki okvir knjige temelji se na pragmatičnom, socijalistički orijentiranom pan-afrikanizmu, koji zagovara oslobođenje cjelokupnog čovječanstva od ugnjetavanja i eksploatacije. Istovremeno, Daley naglašava probleme koje, prema njegovom mišljenju, dijele afričke zajednice diljem svijeta u kontekstu globalnog imperijalizma.

Foto: Profimedia

Daley ne pripisuje svoj izlazak iz siromaštva osobnoj izuzetnosti, već slučajnosti i nepravdi povezanima s rasom, klasom i privilegijama. Tvrdi da Britanija nije meritokracija u kojoj se barijere rase i klase mogu jednostavno prevladati radom i ustrajnošću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svoj uspjeh vidi kao apsurdnu i neočekivanu posljedicu nepravednog sustava koji omogućuje uspjeh nekolicini, dok mnoge druge, bez obzira na njihov talent i sposobnosti, ostavlja u pozadini. U knjizi nekoliko puta naglašava da bi neki od njegovih prijatelja mogli postati akademici ili znanstvenici da nisu bili suočeni s preprekama koje on opisuje kao strukturalni rasizam i klasno ugnjetavanje.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikola Karabatić zapjevao pjesmu na koju otkidaju na Poljudu