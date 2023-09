Britanski glazbenik Sam Smith ponovno je podigao prašinu svojim hrabrim modnim odabirom.

Od nošenja korzeta u posljednjem spotu do šetnje u suknjicama u javnosti, njegove modne kombinacije redovito privlače pažnju.

Ovog puta je otišao korak dalje. Nosio je prugastu majicu s likom dječaka koji grize jabuku i kratke hlačice koje su bile na rubu pucanja, na nogama je imao duge zelene čižme s glavom zelenog Teletubbiesa, Dipsija.



Mnoge je snimka na kojoj Smith pleše naprosto ostavila zapanjenima.

Neki su bili prestrašeni bizarnim Teletubbiesom, dok su drugi primijetili da mu možda nije trebala majica na kojoj dijete grize jabuku.

Smith je očito shvatio da je pretjerao jer je snimku obrisao, no unatoč tome, ona se sada širi po društvenim mrežama.



'Volim njegovu glazbu, ali ovo je jezivo', 'Zavodljivi ples s ovim dječakom na majici i Teletubbies čizmama, jezivo' i 'Ovo bi trebalo zakonom kažnjavati', samo su neki od negativnih komentara koji su se počeli nizati.

Sam je oduvijek bio otvoren kada je seksualnost u pitanju, a prije nekoliko godina progovorio je i o svojoj nebinarnosti.

U intervjuima je isticao da je svoje seksualnosti svjestan otkad zna za sebe, iako je zbog toga trpio razna zlostavljanja.

Pravi šok za njega je uslijedio kada je bio izložen homofobnim napadima, čak i u krugovima bliskim LGBTQ zajednici u Londonu.

'Ja sam gay i to sam svima otkrio sa svojih deset godina. To je nešto na što sam najviše ponosan. Bio sam apsolutno siguran u to, siguran u sebe. Kad sam rekao mami, ona mi je odgovorila da je oduvijek znala, da je shvatila kad su mi bile tri godine, a tata me pitao jesam li apsolutno siguran. Bio sam siguran unatoč svojim godinama i oni su mi pružili nevjerojatnu podršku', rekao je jednom prilikom.

Istaknuo je i kako je u to vrijeme njegov otac bio vrlo zabrinut jer je mislio da će ga druga djeca maltretirati zbog seksualnosti, a njegove strepnje postale su još veće kad se popularni pjevač kao tinejdžer počeo šminkati.