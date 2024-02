Kako bi pomogao bolesnom ocu koji se liječi od raka, princ Harry je rekao da će se privremeno vratiti u Britaniju i obnašati kraljevske dužnosti.

Od oca i ekipe iz kraljevskog protokola dobio je brz i jasan odgovor a, prema njihovim riječima, nema teoretske šanse da ga prime natrag.

Za Charlesa III. je takva pomoć neprihvatljiva, a u svojim riječima je bio jasan i princ William koji tvrdi da: "postoji nula posto šanse da se Harry vrati".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Princ Harry i William

Princ William rekao je prijateljima da će blokirati sve pokušaje svog brata da se vrati i da će on preuzeti više odgovornosti ako bude potrebno.

“O čemu god se razgovaralo između Williama i kralja privatno je, ali je apsolutno i kategorički jasno da on (William) ne bi dopustio Harryju da se vrati. Tada je mislio da je to loša ideja, a sada je još jasniji. Ako će itko preuzeti više dužnosti, bit će to William, a to za sada nije ni na dnevnom redu. Njegov glavni fokus je na očevo zdravlje, njegovu obitelj i ono što je najbolje za monarhiju", istaknuo je izvor blizak palači za The Mirror.

U odgovoru se navodi kako princu Harryju više nitko ne vjeruje, ali Charles III. je ipak voljan popraviti odnose sa sinom, neovisno o poslu i dužnostima.

Harry je, podsjetimo, napustio kraljevske dužnosti 2020. godine, a od tada je u više navrata svoju obitelj optužio za rasizam, nepošteno postupanje, suradnju s tabloidima protiv njega pa čak i za uskraćivanje pomoći njegovoj navodno suicidalnoj supruzi Meghan.

