KAO DA JE ZNALA / Sva sreća da je Jada Pinkett Smith obukla preludu haljinu i uspjela skrenuti pozornost s 'pobješnjelog' Willa

Glumica Jada Pinkett Smith na dodjeli Oscara u Los Angelesu sve je oduševila u glamuroznoj kreaciji Jeana Paula Gaultiera, dok se njezin suprug Will Smith pojavio u klasičnom crnom odijelu. Jada je imala zelenu haljinu s vrlo dugačkim šlepom, a pojavila se obrijane glave. Ona, naime, boluje od alopecije i gubitka kose. Will je dobio Oscara za najbolju glavnu mušku ulogu u filmu Kralj Richard. No, pobrinuo se i da ovogodišnja dodjela prestižne filmske nagrade ostane upamćena po dobranom incidentu. Podsjetimo, dok je komičar Chris Rock najavljivao kategoriju Najbolji dugometražni dokumentarni film, odlučio se ružno našaliti s Willovom suprugom, a on se iznenada popeo na pozornicu i fizički nasrnuo na komičara, opalivši mu šamar. "Ne spominji ime moje žene! Začepi svoja je*ena usta!", zagrmio je Will, a holivudske zvijezde oko njega ostale su u čudu.