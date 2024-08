Nakon dva manja glumačka iskustva u serijama, iz 80-ih "Gimme a Break!" i "Srebrne žlice", Houston je postala punopravna filmska zvijezda s Kevinom Costnerom u filmu "The Bodyguard" iz 1992. godine. Film je zaradio 410 milijuna dolara širom svijeta, a njegov soundtrack, koji uključuje "I'm Every Woman", "I Have Nothing", "Run to You" i "I Will Always Love You", postao je najprodavaniji soundtrack svih vremena.