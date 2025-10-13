Wendy Williams živi u luksuznom domu od 22.000 eura mjesečno, ali tvrdi da je u zatvoru

Bivša američka voditeljica Wendy Williams (61), nekoć jedna od najplaćenijih televizijskih zvijezda, danas živi u luksuznoj ustanovi za starije osobe u New Yorku – ali prema vlastitim riječima, osjeća se kao da je u zatvoru.

Od milijuna do potpune kontrole

Na vrhuncu karijere, Williams je zarađivala oko 10 milijuna dolara godišnje, a njezino bogatstvo procjenjivalo se na više od 20 milijuna dolara. No nakon niza zdravstvenih problema, razvoda i financijskih gubitaka, 2022. godine nad njom je uspostavljeno sudsko skrbništvo.

Banka Wells Fargo tada je tvrdila da je voditeljica žrtva financijskog iskorištavanja te je sud odredio odvjetnicu Sabrinu Morrissey kao njezinu skrbnicu.

Dijagnoza demencije i život u luksuznom domu

Williams danas živi u Coterie Senior Livingu, ekskluzivnoj ustanovi u njujorškom Hudson Yardsu, gdje mjesečni troškovi iznose oko 22.000 eura.

Dom ima privatno kino, spa, restoran i frizerski salon, no Wendy tvrdi da je život ondje “zlatni kavez”.

“Vidjeli ste te ljude? Te starce? Zašto bih to željela gledati?”, izjavila je u razgovoru za The Cut, opisujući svoj odjel za osobe s demencijom.

Oduzeta sloboda i borba za dostojanstvo

Wendy nema mobitel, smije koristiti samo fiksni telefon i iPad uz odobrenje skrbnice. Kaže da često moli da je premjeste na drugi kat. “Ovo je sje**a situacija. Ne mogu vam reći koliko sam puta tražila da me puste”, rekla je.

Iako je dijagnoza demencije i afazije potvrđena 2023., prijatelji tvrde da je Wendy i dalje svjesna i lucidna, a ponekad izlazi u javnost – posljednji put viđena je na Tjednu mode u New Yorku.

Obitelj i sudske borbe

Bivši suprug Kevin Hunter (52) nedavno je podnio tužbu tvrdeći da Wendy ne treba skrbnicu te da je cijeli proces “lažno ropstvo”, no sud je tužbu odbacio.

Njezin sin Kevin Hunter Jr. (23) kratko je komentirao: “Samo želim da se mama izvuče iz toga. To nije ispravno.”

Sud bi u idućim mjesecima trebao odlučiti hoće li skrbništvo biti produženo ili ublaženo, no izvori navode da je ukidanje malo vjerojatno.

