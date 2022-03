"Hrvatska industrija za odrasle ima budućnost", napisala je bivša pornoglumica iz Subotice Podravske umjetničkog imena Alex WIld na Instagramu. Na fotografiji je u društvu pornoglumice iz susjednog Čakovca Marije Zadravec. Alex, pravim imenom Aleksandra Bukovčan, tom objavom je razveselila obožavatelje koji su jedva čekali suradnju poznatih porno glumica. Njihov zajednički video bit će dostupan za par dana na njihovim OnlyFans profilima.

Aleksandra, nekadašnja najpoznatija hrvatska pornoglumica snimanjem filmova za odrasle bavila se od 2010. do 2016. godine. U tom je periodu snimila preko 170 scena. Karijeru je prekinula uz obrazloženje da se želi posvetiti obitelji i imati još jedno dijete, no ubrzo se, u veljači 2019. bacila u političke vode. Nekad je bila aktivna u Živom zidu, nakon čijeg je raskola nastavila surađivati s Ivanom Pernarom, a onda se priklonila Domovinskom pokretu. Njen ulazak u politiku mnogi su komentirali gorim izborom zaposlenja, nego onim kojim se do tada bavila.

Izvor: alexandrabukovcan/Instagram Izvor: alexandrabukovcan/Instagram

Marija je s druge strane karijeru gradila u Njemačkoj gdje potpisala snimanje deset porno filmova. Okušala se u snimanju s Josipom Karimović, a najavila i snimanje s Kristinom Penavom. Gostovala je i u radio emisiji "The Books od Knjige" u kojoj je javno pozvala Pernara da snime film.