Vozač taksija šokirao Ellu pričom o njezinom ocu Dini: 'Gol je trčao po travnjacima'

Influencerica Ella Dvornik (33) redovito dijeli isječke iz privatnog života na društvenim mrežama i nerijetko spominje pokojnog oca, glazbenika Dinu Dvornika. Nedavno je podijelila priču o neugodnoj situaciji koju je doživjela u taksiju.

Naime, vozač nije prepoznao tko je ona, pa je spontano ispričao anegdotu o Dinu Dvorniku.

"Vozim se ja neki dan u taksiju i pokupi me jedan simpatični stariji vozač. Ono što je bitno napomenuti je, ja imam neko lažno ime na aplikaciji tako da on nema pojma tko sam ja i nije me prepoznao, totalno druga generacija. Sada on meni priča kako je iz Zenice, 55 godina svira harmoniku i tako nekako upadamo u spiku. On kaže kako mu je to dosadilo i voli voziti auto, upoznaje svakakve ljude. I sad dolazimo…", započela je Ella na TikToku.

"Ja ga pitam vozi li vikendom navečer kad su ljudi pijani, jer uvijek volim slušati te anegdote iz taksija. I naravno, shodno tome, dotaknemo se teme kako ljudi znaju raditi gluposti. I iz nekog razloga čovjek kaže: 'Gledao televiziju, kad ono Rajko Dujmić, Dino Dvornik tamo nešto goli trče po travnjacima. Kako to, pa kako to?'. I uglavnom ja onako stojim iza i ono kao 'S*ranje'", dodala je.

"Ma znate kako to ti narkomani, alkoholičari… To vam je sve nepredvidivo, što da vam kažem. Hvala Bogu, nikad nisam bila u doticaju s takvima. Pa eto ako ikad dođe do njega: Žao mi je, lagala sam", ispričala je Ella u videu.

