Voditeljica Nikolina Ćosić čeka prvo dijete: 'Najslađa tajna više nije tajna'

Voditeljica Nikolina Ćosić (32) podijelila je s pratiteljima najsretniju vijest. Ona i njezin zaručnik, vlasnik IT tvrtke Marko Stjepanek, očekuju svoje prvo dijete, a lijepe vijesti otkrila je u sklopu objave na Instagramu.

"Najslađa tajna više nije tajna", napisala je Nikolina uz seriju nekoliko fotografija na kojima u prvi plan dolazi njezin trudnički trbuščić.

Ova vijest dolazi kao kruna ljubavi nakon što se par početkom godine zaručio na egzotičnom putovanju na Karibe. Čestitke su odmah počele pristizati, a među prvima se javila i kolegica Senka Vidaković s porukom: "Čestitaaaam!".

'Kod nas neće biti tradicionalno veliki slavonski svatovi'

Inače, u nedavnom razgovoru za Net.hr, Nikolina je, između ostalog, progovorila i o planovima za vjenčanje za koje je naglasila kako neće biti tradicionalni slavonski.

"Kod nas ipak neće biti tradicionalno veliki slavonski svatovi. Željeli bismo nešto intimnije, uz obitelj i najbliže prijatelje. No vidjet ćemo koliko to realizirati jer mi se sve više čini da će „najuži krug“ na kraju dosegnuti troznamenkasti broj", kazala nam je tada voditeljica koja već više od godinu dana vodi vlastiti podcast o zdravlju Vox Medicus.