Dale Davis je jedan od rijetkih koji je poznavao pravu Amy Jade Winehouse, britansku pjevačicu koja nas je napustila 2011. godine. Bio je njezin vođa benda i osoba od povjerenja tijekom godina kada je bila na vrhuncu svoje karijere, a za The Sun je izjavio da je upravo on bio posljednji koji je s Amy razgovarao prije njezine smrti.

Razgovarao je s Amy nekoliko sati prije nego što je preminula u dobi od 27 godina, rekavši joj da je najbolja, a danas Dale održava plamen njenog naslijeđa vodeći bend "The Amy Winehouse Band".

Tješio ju je nakon posljednjeg nastupa u Beogradu

Dale procjenjuje da su zajedno odsvirali oko 170 koncerata, a posljednji je bio očajnički nastup Amy u Beogradu u lipnju 2011. godine.

"Taj posljednji nastup bio je najteža noć na pozornici. Mislim da smo tada znali da je to kraj. U smislu da Amy više neće pjevati te pjesme", rekao je i dodao da se posljednji razgovor između Amy i Dalea održao telefonski, šest tjedana nakon tog neuspjelog koncerta i noć prije nego što je Amy preminula u svojoj kući u Camdenu.

"Razgovarao sam s njom u 23:30 sati, tri sata prije nego što je zaspala posljednji put i bila je u dobrom raspoloženju. Amy me pitala: "Dale, upravo sam se poslušala na YouTubeu i mogu pjevati, zar ne?", prisjetio se Dale.

"Odgovorio sam joj da naravno da može pjevati i da je najbolja. Drago mi je da je otišla s tim mislima. Bilo joj je potrebno da cijeni svoj talent jer je bila jako skromna", dodao je Dale.

Ostavila je dubok trag u svijetu glazbe

Vjeruje da su je problemi s drogom i alkoholom okaljali, ali ističe da je njena glazbena karijera ostavila dubok trag u svijetu glazbe.

"Amy bi nastavila pjevati cijeli život, ali mi je rekla i da joj ne bi smetalo biti glumica i bila bi sjajna i u tome", rekao je.

Što se tiče njenog naslijeđa, Dale je siguran da će njena glazba živjeti zauvijek.

"Stotinu godina nakon, ljudi će i dalje slušati 'Rehab'", zaključio je Dale kojemu se na početku njihova poznanstva, Amy činila kao neugodna osoba, ali kako ju je krenuo upoznavati, vidio je da u njoj ima puno ljubavi.

Podsjetimo, prošle godine je o njezinoj ovisnosti o heroinu progovorio njezin bivši suprug glumac Blake Fielder-Civil koji je priznao da ju je uveo u svijet droge.

Njih su dvoje bili u braku od 2007. do 2009. godine, a mnogi njeni obožavatelji smatraju ga djelomično odgovornim za njenu smrt od trovanja alkoholom u dobi od samo 27 godina, prenosi Daily Mail.

"Tužno je, ali htio sam joj čestitati rođendan. Poražavajuće je što nije ovdje. Stalno mislim na nju, jutros sam razmišljao o njoj dok sam joj čestitao rođendan, bila je moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, puno toga bi završilo drugačije. Bili smo mladi i za Amy se sve dogodilo vrlo brzo", započeo je glumac.

"To je jedan od razloga zbog kojih sam pristao govoriti danas. Mene okrivljuju, i to je u redu. Ne mogu promijeniti mišljenje i osjećaje drugih oko toga. No, ja osobno moram prestati sam nositi taj teret. Nosim ga više od 10 godina. Ja sam jedina osoba u cijeloj priči koju se smatra krivcem. Pokušao sam reći kako sam napravio neke goleme pogreške. No, bio sam u 20-ima i ovisnik o drogi. Nisam znao kako samog sebe očistiti, a kamoli nekog drugog", priznao je Blake.

