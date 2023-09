Bivši suprug pokojne pjevačice Amy Winehouse, glumac Blake Fielder-Civil (41), nedavno je gostovao u jutarnjem programu "Good morning Britain" u kojemu se prisjetio vremena koje su proveli zajedno i rekao kako bi, da može, "gotovo sve napravio drugačije". Da je živa, pjevačica bi u četvrtak proslavila 40. rođendan.

'Poražavajuće je što nije ovdje'

Blake, koji je bio u braku s Amy od 2007. do 2009. godine, priznao je da ju je upoznao s heroinom i mnogi njeni obožavatelji smatraju ga djelomično odgovornim za njenu smrt od trovanja alkoholom u dobi od samo 27 godina, prenosi Daily Mail.

"Tužno je, ali htio sam joj čestitati rođendan. Poražavajuće je što nije ovdje. Stalno mislim na nju, jutros sam razmišljao o njoj dok sam joj čestitao rođendan, bila je moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, puno toga bi završilo drugačije. Bili smo mladi i za Amy se sve dogodilo vrlo brzo", započeo je glumac.

'Pogriješio sam...'

Amyini obožavatelji dugo su krivili Blakea za njezinu ovisnost o drogama i alkoholu, no Blake je inzistirao da njena obitelj i prijatelji također moraju odgovoriti na neka pitanja.

"To je jedan od razloga zbog kojih sam pristao govoriti danas. Mene okrivljuju, i to je u redu. Ne mogu promijeniti mišljenje i osjećaje drugih oko toga. No ja osobno moram prestati sam nositi taj teret. Nosim ga više od 10 godina. Ja sam jedina osoba u cijeloj priči koju se smatra krivcem. Pokušao sam reći kako sam napravio neke goleme pogreške. No bio sam u 20-ima i ovisnik o drogi. Nisam znao kako samog sebe očistiti, a kamoli nekog drugog", nastavio je glumac.

Naučio se nositi s problemima

Blake nije ostao u dobrim odnosima s njezinom obitelji, no priznao je i kako je jedno vrijeme razmišljao o "pomirenju". Na kraju je ipak odustao od toga, naučio se nositi s problemima i prijeći preko ovisnosti.

Amy i Blake vjenčali su se u Miamiju 2007. godine, a imali su dosta turbulentan odnos. Glumac je završio u zatvoru nakon napada na vlasnika jednog lokala, a Amy mu je te 2008. posvetila i Grammy. Nedugo nakon što je izašao iz zatvora, Blake je podnio zahtjev za razvod. Amy je osvojila i šest Grammyja, ali je veliki talent često bio u sjeni skandala uzrokovanih drogom i alkoholom. Bolovala je i od bulimije, a preminula je od posljedica trovanja alkoholom 23. srpnja 2011. godine.

