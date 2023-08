Hrvatska pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (53) se nedavno vratila iz Kanade u Hrvatsku, no, čini se kako neće dugo ostati u Lijepoj Našoj. Vlatka je na društvenoj mreži u četvrtak objavila nekoliko fotografija u bikiniju, a uz njih dodala poduži opis. Pjevačica je objasnila da uskoro planira iseliti iz Hrvatske, a razloge nije htjela otkriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad se laž ponovi bezbroj puta, ona postaje istina. Osobito u hrvatskim medijima koji vole prepisivati i širiti laži o mome životu. Ima ih puno ali jedna je posebno iritantna te ću je ovom prilikom demantirati: NE, nisam se vratila u Hrvatsku zbog zabavne emisije u kojoj sam sudjelovala. Nitko pri zdravoj pameti ne donosi životne odluke na takav način", započela je Vlatka.

"Moji razlozi puno su dublji i ozbiljniji i nikog se ne tiču. Kao što se nikog ne tiče gdje živim i što radim. Ne vidim zašto bi to ikome bilo važno osim meni , mojoj obitelji i vrlo malom broju bliskih prijatelja koje imam. I ne, nisam se trajno vratila u Hrvatsku. Hrvatska me uporno i neumorno podsjeća na najružnije stvari u mome životu. Obasipa me mržnjom, lažima i zloćom", zaključila je.

Vlatka je onemogućila korisnicima društvenih mreža da komentiraju njezinu objavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, pjevačica se nedavno zaposlila u splitskom hotelu Ambasador, dobila je pravi stalni posao, a dva dana u tjednu joj je omogućeno za odmor. Radi se o luksuznom hotelu koji nudi i tzv. concierge uslugu za koju je zadužena upravo ona. Vlatka je prije nekoliko godina otputovala u Kanadu gdje je radila u uslužnim djelatnostima. Na njezinom LinkedIn profilu piše da je od prosinca 2017. godine do kolovoza 2020. godine radila u Dioru u Torontu kao modni konzultant. Prošle godine se vratila u Hrvatsku, a razloge, očito, ne želi otkriti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Ivanišević progovorio o Vatrenima uoči okršaja s Kanadom: 'Moram biti iskren...'