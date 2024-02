Pjevačicu Vlatka Pokos (53) dugo nismo imali prilike čuti da pjeva, ali nastupat će 9. veljače na Megadance partyju u Areni Zagreb. To je tulum kojeg očekuje cijela Hrvatska, a oni koji neće dospjeti u Arenu Zagreb, Megadance Party moći će pratiti uživo na platformi Voyo.

'Pjesme su ostavile trag'

Vlatka je uzbuđena uoči nastupa na Megadance partyju, a posebno se veseli prijateljima iz Hrvatske koje nije dugo vidjela.

"Ovom nastupu se jako veselim iz više razloga: bit će to jedan prekrasan podsjetnik na neko drugo, rekla bih puno zdravije i sretnije vrijeme u Hrvatskoj. Veselim se što ću ponovno vidjeti neke drage kolege i prijatelje koje nisam vidjela godinama. I najvažnije, veselim se publici koja je odrastala uz moje i hitove mojih kolega", ispričala je pjevačica za Gloriu.

Ponosna je na sebe

Glazba u Vlatki pobuđuje sjećanja na jedno od najljepših perioda u životu. Kao najdivniji trenutak koji je postigla u svijetu glazbe je, kako kaže, kada su se ljudi zaljubili kroz njene pjesme.

"Sa samo 24 godine doživjela sam ispunjenje mojih dječjih snova i maštanja. Najviše volim kad mi ljudi kažu da su se zaljubljivali uz moje pjesme, upoznavali današnje supružnike. A još mi je draže kad mi zgodni mladi muškarci priznaju da su bili ludo zaljubljeni u mene. To mi je stvarno divno. Normalna osoba ne može o sebi razmišljati na taj način, ali izgleda da sam mladićima bila jako privlačna sve ove godine. Veliki mi je to kompliment", priznala je.

Kad god čuje svoje bezvremenske hitove, osjeća se odlično.

"Osjećam se fenomenalno. Tko ne bi htio otpjevati bezvremenske hitove. Iako me mediji i javnost vole omalovažavati, ima malo pjevača koji u karijeri imaju dva antologijska hita", otkrila je.

Zbog ljubavi zeznula karijeru

Vlatka je jednom prilikom otkrila da joj je krivi odabir partnera uništio glazbenu karijeru 90-ih.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell U kritiziranju srpskih narodnjaka, ona je istaknula da se grozi tih tekstova i spominjanja „automata, droge, kur*i“ i sličnog.

"Ludo sam se zaljubila u vrlo posesivnog i ljubomornog dečka, koji me je, danas to znam, zlostavljao na razne načine. Zbog ljubavi, pristala sam na njegove uvjete i napustila pjevačku karijeru. Danas isto tako znam da to nije bila ljubav i da je ta osoba bila potpuno krivi izbor za mene. Ali, nikog ne krivim jer sam sama donijela tu nezrelu i glupu odluku. Na kraju se ta veza ipak raspala, ali ja nikada više nisam dobila priliku", ispričala je.

Pokojnoj sestri posvetit će nastup

Vlatka je ranije živjela u Kanadi gdje je radila u uslužnim djelatnostima. U Hrvatsku se vratila 2022. godine, a nedavno je opet spakirala kofere i preselila u Irsku.

Foto: Pixsell/ Goran Kovacic Foto: Pixsell/ Goran Kovacic "Kad širite velikosrpske laži po svijetu i dirate se u hrvatsko sveto tlo, plaćeno tisućama žrtava i krvlju, onda morate očekivati odgovor koji vam se neće svidjeti. Nikakav ekstremizam ne podržavam i smatram poraznim da se vi kao mlada osoba, koja je provela veći dio života u Kanadi, hranite mržnjom i lažima", poručila je Milanu Borjanu Vlatka Pokos.

"U Irsku me dovela činjenica da ovdje živi meni najvažnija osoba na svijetu, moja najmlađa sestra Ljubica koja mi je najbolja prijateljica i oslonac, a prema kojoj imam pomiješane sestrinsko-majčinske osjećaje jer je 11 godina mlađa od mene. Nedavno sam izgubila moju sestru Mirjanu, kojoj ću posvetiti moj nastup. To je velika trauma s kojom se teško nositi", priznala je pjevačica.

