Vlaho napravio pomutnju među obožavateljicama: Skinuo majicu i pokazao svoj isklesani torzo

Glazbenik i model Vlaho Arbulić (36) iskoristio je srpanjske dane za povratak u rodni kraj. S pratiteljima na Instagramu podijelio je seriju fotografija s odmora u Dubrovniku, no prizori iz luksuzne vile zaokruženi su porukom koja je potaknula fanove na razmišljanje.

Konavljanin Vlaho Arbulić ovog puta, za bazu svog odmora odabrao je jedan od najluksuznijih hotela na Jadranu, poznat po diskretnom luksuzu i spektakularnom pogledu. Kroz šest pomno odabranih fotografija, Arbulić je dočarao atmosferu potpunog opuštanja. U prvom planu je, očekivano, njegova besprijekorna tjelesna forma, istaknuta na selfieju bez majice, no ostatak serije fokusira se na detalje koji pričaju priču o hedonizmu.

Vidimo ga u ležernoj šetnji kamenom terasom uz more, odjevenog u komade s potpisom brendova Acne Studios i Jacquemus. Prizori večere na balkonu s pogledom na jedrilice u suton i odmaranja uz zalazak sunca zaokružuju sliku savršenog ljetnog bijega.

'Čega se bojiš izgubiti?'

Ipak, ono što je ovu objavu izdvojilo od uobičajenih ljetnih razglednica jest duboka poruka koju je Arbulić podijelio u opisu. Na engleskom jeziku postavio je nekoliko introspektivnih pitanja: "Čega se toliko bojiš izgubiti kada ti ionako ništa ne pripada? I gdje bi drugdje htio biti kada nema drugog mjesta osim ovdje? Budi miran i znaj da sam s tobom", napisao je.

Vlaho, koji je u dugogodišnjoj vezi s bivšom manekenkom i poduzetnicom Tatjanom Dragović (48) s kojom ima kćer Luce, poznat je javnosti kao osoba koja uspješno balansira privatni život s karijerom.