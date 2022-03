Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, George W. Bush, i ruski predsjednik Vladimir Putin otpustili kočnice i zaplesali.

Samo veselo!

U videu se može vidjeti kako Bush pleše uz rusku narodnu pjesmu s Vladimirom Putinom u pozadini. Ova snimka je navodno nastala u Sočiju 2008. Bush je kasnije viđen kako se smije sa svojom suprugom Laurom i Putinom za njihovim stolom.

Na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sljedećeg dana, tadašnji predsjednik Bush je rekao: "Jedino sam sretan što me novinarska delegacija nije vidjela kako pokušavam plesati ples koji su me zamolili", Putin je odgovorio: "Mogli smo vidjeti da ste briljantan plesač", na što je Bush odgovorio: "Nećemo više o tome", prenosi Euro News.

Bush je posjetio Putina u Sočiju nakon summita NATO-a u Bukureštu na kojem je američki predsjednik zagovarao pridruživanje Gruzije i Ukrajine vojnom bloku, unatoč otporu Rusije.