Vjerovali ili ne: Michael Jackson bio je djevac do 35. godine

Pokojna Lisa Marie Presley posthumno je otkrila detalje o svom seksualnom životu s bivšim suprugom Michaelom Jacksonom.

Kralj popa tragično je preminuo od srčanog zastoja 2009. godine u dobi od 50 godina samo nekoliko tjedana prije nego što je trebao krenuti na oproštajnu turneju. S pjevačicom Lisom Marie, koja je i sama tragično preminula u siječnju 2023. u dobi od 54 godine zbog problema izazvanih zatajenjem organa, oženio se 1994., ali su se razveli dvije godine kasnije.

Ovaj tjedan objavljeni su njezini memoari, manje od dvije godine nakon njezine iznenadne smrti. Knjigu pod naslovom "From Here to the Great Unknown" dovršila je Lisina kći, glumica Riley Keough (35), koju je dobila u šestogodišnjem braku s Dannyjem Keoughom, od kojeg se rastala 1994.

Foto: Profimedia Lisa Marie Presley i Michael Jackson

Knjiga je rasvijetlila odnos između Lise Marie i Michaela, koji su se vjenčali kada je ona imala 26, a on 35 godina. Par je stao pred oltar ubrzo nakon što se ona razvela od Dannyja. Posmrtni memoari tvrde da Michael nikada nije imao nikakvo seksualno iskustvo prije nego što je upoznao Lisu Marie - što je stavilo ogroman pritisak na nju, prenosi Mirror.

"Rekao mi je da je još uvijek djevac. Mislim da je poljubio Tatuma O'Neala i da je imao nešto s Brooke Shields, ali ništa više od poljupca. Rekao je da je Madonna pokušala nešto s njim, ali ništa se nije dogodilo. To me jako prestrašilo jer nisam htjela prenagliti i napraviti pogrešan korak", napisala je pa dodala:

"Kad me odlučio prvi put poljubiti, jednostavno je to učinio. Sve je prvi inicirao. Stvari su se počele događati što me potpuno šokiralo jer sam mislila da možda nećemo učiniti ništa dok se ne vjenčamo, ali je rekao: 'Ne mislim više čekati!'”.

Foto: Profimedia Lisa Marie Presley i Michael Jackson

Lisa Marie već je bila majka kćeri Riley i pokojnog sina Benjamina kada se udala za Michaela koji se ponovno oženio iste godine kada se i rastao od Lise Marie. Nova izabranica bila je Debbie Rowe s kojom je dobio sina Princea (27), kći Paris (26) i sina Blanketa (21), prije nego što su se razveli 2000.

Lisa, koja je bila kći Elvisa i Priscille Presley, kasnije je bila u braku s Nicolasom Cageom od 2002. do 2004. pa je ljubav ponovno pronašla 2006. godine s gitaristom Michaelom Lockwoodom, s kojim je dobila blizance Finleyja i Harper prije nego što su prekinuli 2021. godine.

