Vjenčanje koje se pamti: Brat za nju tražio milijun dolara, opsovao joj supruga

"Said je na to opsovao na tečnom srpskom. U međuvremenu, moj suprug je zvao moju majku Vasiljku da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe dobiti, samo je već jednom vodi!" Peđa je sutradan ujutro došao vratiti Saidu novac jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca se obitelj Jakovljević napokon riješila", ispričala je Jelena jednom prilikom.