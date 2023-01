Svima poznata pjesma "Dva put san umra" bila je namijenjena grupi Magazin, no legendarnom pjevaču Oliveru Dragojeviću pjesma je toliko prirasla srcu da je htio da je Tonči i Vjekoslava Huljić sačuvaju za njega.

'Uvijek pišem kao da mi je to prva pjesma'

"Taj je tekst bio u muškom rodu, a kad se išao prebaciti u ženski rod nije imao tu snagu i jačinu kao muški glas. Oliver se odmah zaljubio u tu pjesmu, zvao me da je čuvam za njega", izjavila je spisateljica Vjekoslava Huljić u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

"Uvijek znam za koga pišem i trudim se svakome napraviti to najbolje. Uvijek pišem kao da mi je to prva pjesma", dodala je Vjekoslava.

Podsjetimo, nakon Oliverove smrti, glazbenik Tonči Huljić snimio je instrumentalnu obradu pjesme "Dva put san umra".

Tonči se oprostio i od Massima

Naime, Tonči Huljić i Madre Badessa zabavljali su Zadrane na dočeku, a glazbenik je uoči nastupa najavio i jednu emotivnu gestu koju je napravio u spomen na nedavno preminulog glazbenika Massima Savića.

"Ja i on smo otpjevali jedan duet, zove se Fuman. Nevjerojatno je s obzirom na to što ga ja snašlo da se ta pjesma tako zove. Otpjevat ću pjesmu i za njega i za sebe i to s nekim njegovim glasom“, rekao je Huljić za RTL prije nastupa.