Supruga našeg poznatog košarkaša, Viktorija Rađa, proslavila je 47. rođendan u nedjelju, a njezin prijatelj je za prigodu pripremio poseban poklon. Naime, njen prijatelj Vojan Koceić došao je do kontakta dviju zvijezda popularnog sitcoma 'Prijatelji' koji su Viktoriji putem videozapisa čestitali rođendan. Viktorija je videozapis podijelila na svom Instagram profilu, oduševljena iznenađenjem.

"Generalno, što idem starija, sve manje me uzbuđuje i veseli moj rođendan. I onda se dogodi to da moj dragi prijatelj Vojan Koceić, poznatiji kao J.Lo, iste neke srodne duše i glave kao ja (stalno mislim da smo možda negdje u korijenima dijelili isti panj) napravi za mene NEŠTO neviđeno!", napisala je Viktorija uz objavu.

Čestitke za rođendan Viktoriji je prenio glumac Larry Hankin i glumica Maggie Wheeler. Larry je u seriji utjelovio čangrizavog susjeda Mr. Hecklesa koji se stalno žalio na buku koju su stvarali glavni likovi u stanu iznad njegovog, dok je Maggie igrala ulogu Janice, poznatu po nazalnom i pomalo iritantnom glasu te uzrečici 'Oh My God!'.

"Čuvao je mjesecima video koji je organizirao za moj rođendan i jedva da ne pukne na guzicu. A onda sam ja pala na guzicu. Ali sam obećala: I’ll keep it down, Mr. Heckles", dodala je Viktorija u opis.

"O moj Bože, Viktorija! Ptičica mi je rekla da ti je danas rođendan! Šaljem ti puno rođendanske ljubavi! Nadam se da ćete ti i Dino otići na sushi, malo otići plesati…", čestitala joj je glumica Wheeler.

Pratitelji su u komentarima reagirali s oduševljenjem, a među njima je i RTL-ova voditeljica Marijana Batinić.

