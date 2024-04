Engleska modna dizajnerica Victoria Beckham danas slavi 50. rođendan, a povodom toga objavila je svoje fotografije iz djetinjstva. Objavu na Instagramu posvetila je svojim roditeljima Anthonyju Adamsu i Jackie Adams, suprugu Davidu Beckhamu te njihovoj djeci Brooklynu (25), Cruzu (19) Romeu (21) i Harper (13).

"Obitelj je sve… Danas ne bih bila ovo što jesam bez mog prekrasnog muža, divne djece i roditelja!! pusa", napisala je u opisu objave.

Glazbena i glumačka karijera

Victoria se proslavila 1990-ih godina kao članica djevojačke grupe "Spice Girls", u kojoj je dobila nadimak Posh Spice. "Spice Girls" rasprodale su više od 100 milijuna prodanih ploča diljem svijeta te su time postale najprodavanija ženska grupa svih vremena.

Nakon razlaza Spice Girls 2001., Beckham je potpisala ugovor s diskografskom kućom "Virgin Records", u kojoj je objavila svoj istoimeni debitantski solo album, koji je proizveo dva UK Top 10 singla.

Victoria je glumila u pet službenih dokumentaraca i reality showova, "Victoria's Secrets", "Being Victoria Beckham", "The Real Beckhams", "Victoria Beckham – A Mile In Their Shoes" i "Victoria Beckham: Coming to Amerika".

Pojavila se i u epizodiserije "Ugly Betty" te je bila gostujući sudac u projektima "Project Runway" , "Germany's Next Topmodel" i "American Idol".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Modni dizajner

Kasnije je postala međunarodno priznata ikona stila i modni dizajner. Nakon suradnje s drugim brendovima, pokrenula je istoimeni luksuzni brend 2008. i pristupačniji 2011.

Foto: profimedia Foto: profimedia

Brak s nogometašem

S nogometašem Davidom Beckhamom upoznala se na dobrotvornoj nogometnoj utakmici. David je prije toga gledao njezine glazbene videospotove te komentirao suigračima da ga privlači, ali je bio sramežljiv kad su se upoznali. Zanimljivo je i to što je Victoria, nekoliko mjeseci ranije, tijekom snimanja sa Spice Girls, gdje je nosila dres njegovog kluba Manchester Uniteda, izrazila želju da upozna Davida.

David i Victoria prohodali su 1997. godine, a u početku su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti. Par je objavio svoje zaruke 1998. godine, a mediji su ih prozvali "Posh i Becks".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Vjenčali su se 4. srpnja 1999. godine u dvorcu Luttrellstown u Irskoj. Vjenčanje je privuklo veliku pozornost medija. Beckhamov suigrač Gary Neville bio je kum, a prsten je nosio četveromjesečni sin para Brooklyn.

Kasnije su dobili četvero djece, sinove, Brooklyna (1999.), Cruza (2005.), Romea (2002) i kći Harper (2011.).

Elton John i David Furnish navodno su kumovi Brooklyna i još jednog sina, a kuma im je Elizabeth Hurley.

Pokušaj otmice

U siječnju 2000., dojava detektivima Scotland Yarda razotkrila je zavjeru da se otmu Victorija i Brooklyn Beckham i zadrže u kući u Hampsteadu u Londonu. Obitelj je tada premještena na tajnu lokaciju, ali nitko nije uhićen. U ožujku iste godine, prije nastupa na dodjeli Brit Awardsa sa Spice Girls, primila je prijetnje smrću. Na probi joj se na prsima pojavilo i crveno lasersko svjetlo, nakon čega su je maknuli s pozornice.

Nakon što je otkriveno da su protupožarna vrata bila otvorena, mislilo se da je ondje bio ubojica, a Beckham je kasnije otkrila da je bila prestravljena tim iskustvom. U studenom 2002. petero je ljudi uhićeno, a sve optužbe odbačene su nakon što je svjedok ocijenjen kao nepouzdan.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Victoria Beckham

