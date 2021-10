Prošlo je deset mjeseci otkad je obolio od covida-19, a poznati radijski voditelj Trpimir Vicko Vicković (55) te je sada uspio stati na svoje noge. Doduše, uz štake. Uz to što je ponovno morao učiti hodati, korona ga je olakšala i za trideset kilograma, piše Slobodna Dalmacija.

"Korona mi je napravila dar-mar na živcima, u kombinaciji s autoimunom bolešću stvorila mi je Guillain-Barréov sindrom. Nisam mogao hodati, kontrolirati crijeva i mjehur. To je bila duga noćna mora. Borio sam se mjesecima. Hodam sa štakom jer me strah da ne izgubim ravnotežu. Ali hodam i jest da je to ponekad dvjesto metara, ponekad dvadeset do trideset koraka. Nakon toga stanem kako bih uhvatio zrak. Jest da se nakon dva kata moram zaustaviti i malo odmoriti. Ali krećem se", rekao je Vicko za Slobodnu Dalmaciju.

Kaže da mu se živci polako oporavljaju, a liječnici procjenjuju da će mu trebat oko 2,5 godine. "Milimetar na dan, pa ako je do koljena 40 centimetara, to je 400 dana borbe. Borim se i sa zujanjem u ušima, u njemu kao da mi stalno žive osice. To nikada ne staje. Strpljiv sam, nemam izbora. Kako je drugima bilo, ja sam još dobro i prošao. Živ sam", dodao je.

Korona ubrzala kritična žarišta

Mjehur i crijeva su također otkazali poslušnost. Nakon što je potvrđeno da je pozitivan na koronavirus u bolnici u Dubravi, također mu je dijagnosticirana i upala živaca od struka na dolje.

"Da se razumijemo, jednom u životu mene bi dočekalo ovo stanje, dijabetičar sam, problemi sa živcima u donjem dijelu tijela mogu se očekivati kao jedna od posljedica šećerne bolesti. Ali korona sva ta kritična žarišta ubrza. Tako je i meni naprasno donijela nešto što bi me čekalo za dvadeset do trideset godina. Prošao sam puno liječničkih pretraga, ali me bodrilo što su mi kazali, idemo polako, ima nade. Idemo dalje. Dva sam mjeseca proveo u bolnici, sve to vrijeme nepomično u bolničkom krevetu", kaže.

Antivaksere ne može razumjeti

Vicko se cijepio dva puta, a ako bude potrebno cijepit će se i trećom dozom. Na antivaksere se ne ljuti, ali osobno ih neće pokušati razumjeti jer zna koliko koronavirus može biti opasan.

"Kažu da cjepivo nosi nuspojave. A što je s lijekovima koje svaki dan pijemo? Nažalost mnogi ljudi nemaju zdravorazumsko razmišljanje, evo, neki roditelji ne žele svoju djecu tijekom vožnje vezati u obveznu autosjedalicu. A zakonom je propisano da to trebaju napraviti. Ajmo okrenuti pilu naopako, zaposlenik u ugostiteljstvu mora proći sanitarni test i imati sanitarnu knjižicu. Ako to ne želi napraviti neće moći ni raditi u toj branši. I kako sada u zdravstvu kažu nećemo se cijepiti? Moolim!! Kakav je to način razmišljanja, kakve su to slobode. Zašto onda konobar pere ruke nakon zahoda. A što da kaže imam pravo ne prati ih. Ma nemoj. Govoreći o ovome, govoreći o cjepivu pričamo o osnovama odgovornog ponašanja, o civilizacijskim postavkama", smatra Vicko.