Radijska legenda Trpimir Vicković Vicko koronom se zarazio u prosincu prošle godine, ali ni sam nije siguran kako. Nazvali smo ga i pitali kako je te doznali da je popularnog voditelja bolest prikovala za bolnički krevet. S posljedicama se još uvijek bori.

"Odlično sam, samo što ne podivljam. Nisam navikao biti ovisan o nekim stvarima. Nisam navikao ne raditi, biti u statičnom stanju. Nemam pojma kako sam se zarazio. Držao sam se svih preporuka epidemiologa, sve sam dezifincirao, virus je došao preko noći. Otkrio je moje slabe strane koje sam godinama držao u sebi. Lijepo me prožvakao", rekao je Vicko.

Trenutno je doma, a na rehabilitaciji je proveo tri mjeseca. Prvo u Stubičkim Toplicama pa je bio na oporavku u jednoj poliklinici. Fizioterapeut mu je dolazio i doma. Istaknuo je kako je imao autoimunu bolest koju je potaknula korona.

Dijagnosticiran mu je Guillain-Barreov sindrom

"Digao sam se iz kreveta i pao sam. Dijagnosticiran mi je Guillain-Barreov sindrom koji mi se pojavio zbog svih upala. Učio sam ponovo hodati. Otežano hodam, mogu stajati na mjestu i čučnuti. Nisam siguran bih li mogao stajati na jednoj nozi", kaže Trpimir. Imao je i obostranu upalu pluća te lezije na mozgu. Kaže da je još uvijek u pelenama i ima urinokateter. Oporavak, nažalost, sporo napreduje.

"Da sam nesposoban hodati, pristao bih i na invalidska kolica, prilagodiš se i ideš dalje. Promijenilo me ovo. Malo života što mi je ostalo želim provesti u radosti i veselju. Želim činiti samo dobro. Prioriteti su mi se promijenili, to je uvijek tako nakon stresne borbe za život", kaže Vicko.

Dobio je rane po nogama

Radijska legenda nam je dala do znanja da je zbog ležanja u krevetu počeo dobivati rane po nogama.

"Imao sam sreće. Dok sam ležao u krevetu, stopalima i petama sam strugao po plahtama pa su mi izbile ogrebotine. Kako sam počeo ponovo učiti hodati, kapilare su počele pucati. Stvorile su mi se dekubitalne rane i to me unazadilo u rehabilitaciji. Imao sam površinsku trombozu i onda su to kirurzi odstranili. Bude to zaraslo", rekao je Vicko. U zadnjih osam mjeseci izgubio je čak 44 kilograma. Kaže da ga ništa ne boli, samo kateter malo zažulja. Danas više ne radi kao radijski voditelj i u potrazi je za poslom. Duh mu nije klonuo.

U potrazi je za novim poslom

"Hoću imati u svom životu drugačiju vrstu stresa, tijelo mi je reklo da se moram prvo dobro odmoriti", kaže Vicko. Svima poručuje da obrate pozornost na sve one koji otežano hodaju. Zahvalan je svima koji su se u bolnicama u kojima je boravio brinuli o njemu.

"U bolnici sam uvijek zahvalio ljudima koji su me čuvali. Pokažeš da ti je stalo do toga što se netko oko trudi tebe", zaključio je Vicko.