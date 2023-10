Pjevačica Vesna Pisarović će 10. studenoga u Ciboni održati veliki koncert koji je dio projekta „Pokaži srce“, a čiji je cilj unaprjeđenje zdravlja mladih sportaša

Koncert u Ciboni

Malo je glazbenika na domaćoj sceni koji izazivaju euforiju kod publike kao što to radi Vesna Pisarović, pa ne čudi što je objava da će održati koncert dočekana s oduševljenjem. Osim što će publika uživati u bezvremenskim hitovima poput „Jutro donosi kraj“, „Sasvim sigurna“, „Da znaš“ i mnogim drugima, cijela priča ima i posebnu, plemenitu notu.

Naime, koncert je humanitarnog karaktera i dio je društveno odgovornog projekta „Pokaži srce“, koji za cilj ima unaprjeđenje zdravlja mladih sportaša kroz aktivnosti poput edukacija, kongresa te preventivnih pregleda.

Gost u podcastu

Vesna je gostujući u podcastu kod Ane Radišić najavila kako već nekoliko mjeseci sa svojim timom predano radi na pripremama za koncert te da vjeruje kako će publika uživati. Uz to, iznimno je veseli što je dio projekta u kojem će moći sport povezati s glazbom u korist mladih sportaša.

A koncert stiže nedugo nakon što se Vesna oporavila od ozljede noge zbog koje je više od mjesec dana imala longetu, no to vrijeme je iskoristila za pisanje pjesama i kaže:

„Zadovoljna sam s onim što sam napisala. Pisanje je za mene, uz pjevanje, moja oaza. Nije jednostavno i stalno se borim s nekim svojim demonima, konstantnim propitkivanjem je li nešto dobro. No s druge strane, imaš samog sebe, svoju samokritičnosti, svoje vrijeme i volim biti u toj zoni“. Vesna se iz javnog života povukla na vrhuncu slave, prije gotovo 20 godina, a Ani Radišić je otkrila i kako je do toga došlo.

„Ono što me gurnulo i potaknuo da odem iz svijeta estrade prije gotovo 20 godina je bila želja da postanem glazbenica, a ne da budem samo pjevačica i imam limitirano glazbeno znanje. Sa stihovima sam uvijek znala da dobro stojim, ali za glazbu sam znala da sam limitirana.

Sa 26 godina sam shvatila da se vrtim u krug, da imam nastupe do jutra, a nisam se osjećala u tome ugodno. Neko vrijeme sam tražila u čemu se trebam okušati, a onda se dogodilo da sam 2005. pjevala za Hrvate u Berlinu, a dan nakon toga sam otišla na koncert saksofonista Petera Brötzmanna, njemačkog improvizatora i tad sam shvatila da moram tražiti put gdje ću moći doći do energije kakvu je on stvorio na svom nastupu“, ispričala je Vesna.

20 godina karijere

Nakon tog su krenule pripreme i godinu i pol kasnije upisala je konzervatorij u Den Haagu gdje je učila jazz pjevanje. Školovanje je potom nastavila u Londonu i Berlinu, a povratak pop glazbi i hrvatskoj publici dogodio se 2018. godine.

„Moja menadžerica Kristina me nazvala i pitala bi li htjela raditi koncert jer mi je uskoro 20 godina karijere. Ja sam tada stvarno svoju pop karijeru stavila sa strane, čak sam mislila napraviti performans sahranjivanja Vesne Pisarović, toliko daleko sam išla. Razmišljali smo o Lisinskom, i onda se dogodio poziv na brucošijadu u Zagrebu, a dva dana nakon toga sam trebala snimati jazz album za što sam se dugo spremala. Na toj brucošijadi se dogodila takva histerija, meni je to bilo potpuno čudno. To sad traje već pet godina i svaki put mislim da je taj koncert zadnji i da moram snimiti novi album, da ne mogu pjevati isto. Nekad mi se čini da mi se sve u životu događalo kad sam već odustala od toga“, iskreno je priznala pjevačica koja obožava nastupe i priznaje da osjeća veliku odgovornost prema publici, no s druge strane nije veliki pobornik javnih događanja.

„Vuk sam samotnjak, ali volim i ljude. Kad osjetim da doprinosim svojim prisustvom, pojavim se, ali nekad mislim da jednostavno nisam bitna da bih bila negdje“, pojasnila je glazbenica čiji se nastup u Ciboni s nestrpljenjem očekuje.

