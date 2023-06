"Ja sam se udala za Olivera prije nego što je počeo pjevati i sjećam se jedne rečenice koju mi je tada rekao. Pitala sam ga što radi, a on mi je odgovorio da svira. Ma što radiš, to nije posao, odgovorila sam mu. A on će meni: 'Kad mi muzika postane posao, onda muzike više nema…!' To je nešto najmudrije što sam ikad čula", rekla je Vesna za 24 sata na promociji knjige.