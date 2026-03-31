Veliko slavlje u obitelji Aleksandre Prijović: Restoran je gorio uz Prijine hitove

U obitelji Aleksandre Prijović (30) zavladala je velika radost, stigla je prinova, a slavlje tim povodom bilo je za pamćenje. Naime, Mario Nakić postao je otac, čime je njegov polubrat Filip Živojinović dobio novu ulogu, onu ponosnog strica.

Sretne vijesti prva je s javnošću podijelila baka Zorica Nakić, otkrivši kako je u obitelj stigla djevojčica kojoj su roditelji dali ime Matea.

Povodom dolaska male Matee organizirano je veliko slavlje u jednom restoranu u Beograd, gdje su se okupili obitelj i prijatelji kako bi zajedno proslavili ovaj poseban trenutak.

Atmosfera je bila ispunjena radošću i emocijama, a vrhunac večeri dogodio se kada je Aleksandra Prijović uzela mikrofon u ruke. Redali su se njezini hitovi poput “Sve po starom” i “Dam dam”, a cijeli restoran ubrzo se našao na nogama.

Dirljiv govor ponosnog oca

U jednom trenutku slavlje je nakratko prekinuto kako bi ponosni otac Mario Nakić održao emotivan govor posvećen svojoj supruzi Leni Karlovčan.

"Želim se zahvaliti svojoj ženi što mi je omogućila da doživim najljepši dan u životu. Ona je pravi šampion i ono što je učinila nikada neću zaboraviti", rekao je ganuti Mario, dodajući kako će trenutke s rođenja svoje kćeri pamtiti cijeli život.

Sportsko-glazbena obiteljska priča

Inače, Mario Nakić sin je proslavljenog košarkaša Ive Nakića, dok je njegova majka Zorica bila u vezi s legendarnim tenisačem Slobodanom Bobom Živojinovićem, s kojim ima sina Filipa Živojinovića.

Podsjetimo, Mario je svoju vezu s Lenom Karlovčan prvi put javno obznanio na Valentinovo 2024. godine, a njihova ljubavna priča sada je dobila najljepši mogući nastavak, rođenje kćeri.

Dolazak male Matee tako je donio veliku sreću cijeloj obitelji, a slavlje koje je uslijedilo pokazalo je koliko su ovakvi trenuci dragocjeni i nezaboravni.

