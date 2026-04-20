Veliko slavlje u domu Simone Mijoković: 'Radosni, ponosni i zahvalni na daru tvog života'

Simona Mijoković (41), bivša starleta, a danas autorica i odnedavno televizijska voditeljica, podijelila je na svom Instagram profilu iznimno dirljiv i osoban trenutak iz svog obiteljskog života. Objavila je fotografije s prve svete pričesti svoga sina Joshue Marije, popraćene emotivnom porukom koja svjedoči o njezinoj dubokoj vjeri i majčinskoj ljubavi. Slavlje se, kako navodi, odvilo u Linzu, a objava je stigla u vrijeme kada je Simona zakoračila u novo poglavlje svoje karijere.

Poruka puna vjere i majčinske ljubavi

Na seriji fotografija vidimo Simonu kako grli sina u crkvi, a zatim i ispred velike svečane torte ukrašene kršćanskim simbolom IHS. U emotivnoj poruci posvećenoj sinu, Simona je napisala svoje najdublje želje za njegov duhovni put.

"Ljubljenom mom sinu Joshui Marii; Neka ti Sveto Tijelo Kristovo uvijek bude sav Izvor života. Izvor mira, radosti, jakosti i Vječne Ljubavi", stoji u uvodu objave. "Želim ti svim srcem da Isus u svetoj hostiji bude jedino i največe tvoje bogatsvo! Radosni, ponosni i zahvalni na daru tvog života!" zaključila je Simona.

Novi život u Austriji i na ekranima

Ova obiteljska proslava dogodila se u posebno značajnom razdoblju za Simonu Mijoković. Nakon turbulentne prošlosti, o kojoj je i sama otvoreno govorila i pisala, Simona je pronašla mir u vjeri i obiteljskom životu u Austriji, gdje živi sa suprugom Stanislavom i njihovo petero djece. Njezina preobrazba i svjedočanstvo vjere postali su središnji dio njezina javnog djelovanja.

Prva pričest njezina sina se dogodila upravo u travnju 2026. godine, istog mjeseca kada je Simona započela s vođenjem svoje nove emisije "Novi život" na katoličkoj televiziji Laudato TV. U emisiji razgovara s gostima o njihovim životnim krizama, obraćenjima i pronalasku smisla, temama koje duboko odražavaju i njezin vlastiti put.

