Veliki dan za obitelj Medančić: Glumica fotografijom otkrila razlog za slavlje

Glumica Nataša Janjić Medančić (44) i njezin suprug Nenad Medančić (42) proslavili su sedmu godišnjicu braka. Povodom ovog važnog datuma, Nataša je na Instagramu podijelila fotografiju s vjenčanja uz jednostavan opis: “Sedam” i emotikon srca.

Par je u braku od prosinca 2018. godine i imaju dvoje djece – sina Tonija (6) i kćer Kaju (5). Njihova veza dugo je bila privatna, a široj javnosti postala je poznata tek kada je Nataša otkrila da je trudna. Glumica je tada uspjela čuvati vijest o trudnoći u najužem krugu čak četiri mjeseca, sve dok liječničke preporuke i početak bolovanja nisu učinili situaciju javnom.

Nataša je objasnila da je odustala od zahtjevnih kazališnih nastupa kako bi sačuvala zdravlje i zaštitila neizvjesnost u ranoj fazi trudnoće. Sada, sedam godina kasnije, obitelj uživa u stabilnom i sretom braku, a pratitelji su im u komentarima uputili brojne čestitke povodom godišnjice.

Uz fotografiju povodom godišnjice, Nataša je podijelila i još jednu veselu obiteljsku vijest – u njihovom domu pao je i sedmi zubić.

