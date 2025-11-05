Vedrana Rudan žestoko prozvala Plenkovića: 'Posramljujete časne ljude'

Početak studenog u Splitu trebao je biti u znaku kulturne razmjene i pjesme. Umjesto toga, došlo je do prekida programa Dana srpske kulture i napada na članove KUD-a "Veliko kolo" iz Novog Sada. O cijelom slučaju sada se oglasila i književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76) koja je u svojoj kolumni prozvala hrvatskog premijera Andreja Plenkovića (55).

Dok su političari biranim riječima osuđivali incident, Vedrana je u svojoj kolumni opisala događaj kao napad "pedesetak u crno obučenih splitskih divljaka" na "nekolicinu dobronamjernih staraca i djece". No, njezina kritika nije stala na osudi huligana, već je otišla korak dalje, obraćajući se premijeru Andreju kao izravnom krivcu.

"Čitam kako je pedesetak u crno obučenih splitskih divljaka napalo nekolicinu dobronamjernih staraca i djece koji su došli iz Novog Sada s namjerom da plešu i pjevaju u Splitu. Naravno da su imali dobre namjere. Htjeli su građanima Splita iskazati ljubav. Kakav užas ih je dočekao. I Vučić bi prema njima bio milostiviji. Kreteni u crnom misle da je neprimjereno da Srbi u Hrvatskoj plešu i pjevaju a Obljetnica je na vratima", napisala je.

Uputila oštre riječi

Za nju, ovaj incident nije tek izolirani ispad, već logična posljedica Plenkovićeve vladavine. Ona odbacuje njegovu službenu osudu kao licemjerje, tvrdeći da premijer nosi "obrazinu nevinog u ludnici". "Da, Vukovar je tu, Plenkoviću. Liniju si stesao, kupio novo odijelo, prigodnu masku ćeš navući u zadnji čas. Masku čovjeka koga razdire bol. Danas, pišu portali, nosiš obrazinu nevinog u ludnici. Ti osuđuješ splitske divljake, ti se od njih ograđuješ. Ej, ti si im otac, neka ti narastu muda, stani iza njih. Koja pi*darija. Od tebe očekivati hrabrost isto je kao od tebe očekivati pristojnost. Ti, dezerteru, slat ćeš našu djecu da ratuju u tuđim zemljama, ti premijeru Hrvatske brineš o jadnoj ukrajinskoj djeci dok hrvatska gladuju i neobrazovana i divlja pretvaraju se u zločince."

"Naša žemlja postala je leglo zločina"

Vedrana optužuje i cijelu vlast za moralni i društveni pad zemlje. “Vi i ovi oko vas pretvorili ste našu lijepu, malu zemlju u leglo zločina. Unesrećujete i posramljujete sve časne ljude”, ističe. Posebno oštro progovorila je i o ministru vanjskih poslova, kojeg opisuje kao “spodobu čiji je glavni posao zbrinjavati svinjske lešine”, te Hrvatsku uspoređuje sa “svinjcem” zbog načina na koji vlast upravlja državom.

Prisjećajući se Siniše Glavaševića i tadašnje vlasti koju je on nazvao četnicima zbog nemogućnosti obrane Vukovara, Rudan se pita: “Pitam se, Plenkoviću, kako bi danas nazvao tebe, tvog svinjoubojicu i ostalu ekipu lopova koji su Hrvatsku pretvorili u spaljenu zemlju? Četnicima? Teško. Preblagi je to izraz.”

Za kraj, svoj tekst je zaključila riječima: Plenkoviću, što misliš, zašto netko ne ugasi svjetlo u ovoj klaonici? Ili, zašto netko ne uključi svjetlo u ovoj mračini? Znaš odgovor. Bojimo se tvoga noža. Jesi li siguran da će naš strah trajati dovijeka?"

