Vedrana Rudan progovorila o borbi s bolešću: 'Vrisnula sam od boli'

Spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) izazvala je brojne reakcije svojim tekstom "Petlova kresta" u kojem je progovorila o svom zdravstvenom stanju. Također, navela i kako joj je prijateljica Sanja, koja živi u Rimu, poslala fotografiju biljke celosije, poznate i pod imenima pijetlova kruna ili perjanica.

Rudan u tekstu piše kako je poželjela otići na tržnicu sa suprugom kako bi pronašla i kupila tu biljku.

"Po portalima godinama čitam, sve je u glavi. Mi odlučujemo kako će nam biti. Zato sam ja sinoć čvrsto odlučila, zanemarit ćeš bol. Sutra, to je danas, uvalit ćeš svoj dlan u muževljevu šaku, tko je*e rak, i krenuti u lov na ‘kreste’. Ležanje u krevetu ne boli, ali buljenje u isti prozor danima i listanje portala ubija", započela je.

'Obična subota'

"Svanulo je danas. Mužu nisam govorila o svom planu dok smo pili kavu u krevetu. Ustao je i nestao u kupatilu, a ja sam sebi glasno govorila, sve je u tvojoj glavi, sve je u tvojoj glavi… Uostalom, popila si tabletu morfija… Nisam pokušala iskočiti iz kreveta, ne treba pretjerivati, jednu sam nogu dodala drugoj, pa ih polako, polako micala prema rubu. Pa prebacila preko ruba. Osjetila sam kako mi se nožina zabija među rebra. Vrisnula sam i vratila se na početni položaj", ispričala je.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

"U sobu je ušao muž. Srećom, nije me čuo. “Što ćeš da ti donesem iz grada?” “Na tržnici mi kupi deset petlovih kresti.” Čudno me pogledao. Pokazala sam mu fotku. “Aha.” Kad je izašao iz kuće ja sam polako grabila dah i ulazila u zonu bez boli. Gledam u ekran koji je pokrio prozor moje sobe. Vidim kako šećete tržnicom, gledate u kreste, možda i ne znate da dobro podnose mraz pa kupujete neko drugo cvijeće. I pomalo se dosađujete. Mislite kako je danas samo još jedna obična subota u vašem životu. Šteta što ne znate, ni ja nisam znala, nema običnih subota", zaključila je.

Brojni pratitelji poručili su spisateljici riječi podrške u komentarima.

"Vedrana, uz tebe smo i mislimo na tebe", "Takvu Vedranu volim. Zanemari i živi život", "Zelim vam brz oporavak, način nije bitan. Da nam još dugo pišete", pisali su fanovi.

POGLEDAJTE VIDEO: Svih sedam planinara hodalo je zajedno: Troje lavina odnijela pred očima ostalih