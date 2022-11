Riječka književnica i kolumnistica Vedrana Rudan na Interliberu u Zagrebu družila se s čitateljima i potpisivala najnoviji roman "Doživotna robija".

Radnja romana je dosta specifična

Naime, ovo je prvi njezin roman nakon šest godina, a knjiga je drugačija od svega što je dosad pisala i bavi se temom koliko djeca iskorištavaju roditelje i da li im roditelji trebaju uvijek biti na raspolaganju.

U romanu postoji i ljubavna priča, no fokus je na odnosu majke i kćeri što je, kazala je autorica, uz "njezine" teme – ljubav, zločin i život – "lajtmotiv knjige".

"Odnos majke i kćeri jedan je specifičan odnos. Kći ne želi biti majka i svim se silama bori da to ne bude, a na kraju postane slika svoje majke, što je frustrira", istaknula je autorica.

Ona je, kad je bila djevojka, mislila da se njoj to nikada neće dogoditi, "a sad sam već i majka i baka i sad sam već s druge strane rijeke, i vidim da sam poput svih ostalih, da u kćeri vidim neprijateljicu, ratnicu i ženu koja krivo misli, a ona sve to misli o meni, i valjda će tako ostati dok neka od nas ne ispusti dušu", ispričala je Rudan.

'U ženskim životima se milijune godina ništa ne mijenja'

"Dok si mlad, kći ti je dijete, a kad ostariš, kći ti je uglavnom neprijatelj – to je, jednostavno, prirodno tako. Kći vidi kako će završiti njen život dok gleda kako majka odlazi, a kako se u ženskim životima već nekoliko milijuna godina ništa ne mijenja.

Uvijek su žrtve, uvijek pate, a teško to podnose – normalno da se one žene koje dolaze iza, s time ne mogu pomiriti i misle: zašto se to i meni dešava – zašto ću ja nestati kao žrtva a ne kao pobjednica?", pojasnila je Rudan.

"Jako je malo žena koje u životu pobjeđuju, Ja definitivno jesam među njima zato što sam se izborila da se ponašam kao muškarac i da ne brinem što će ljudi o meni reći.

Jedino čije me mišljenje može uznemiriti je mišljenje moje mačke Koko, a sve drugo me ostavlja potpuno hladnom. Mislim da moja kći neće nikada doći u tu fazu i da je to ždere", zaključila je.