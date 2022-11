Bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak na svojem profilu na Facebooku objavila je fotografiju s posvojenom kćeri Martom.

"Moja djevojčica i ja, povodom Svjetskog dana posvojenja... koji je bio jučer 9. studenoga", napisala je u opisu fotografije.

Crno-bijelom fotografijom Divjak je izazvala brojne reakcije.

"Prekrasne ste obje", "Sretne jedna s drugom", "Divna žena i majka. Divna djevojka", samo su neki od komentara ispod fotografije koja je skupila preko 2 i pol tisuća lajkova.

Blaženka Divjak odgovorila je i na brojne komentare podrške.

"Hvala svima na lijepim željama i komentarima kojima izražavate podršku. Tema posvajanja, a posebno položaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u sustavu, je jako kompleksna i premalo prisutna u javnosti. Pa iako sam osoba koja štiti svoju privatnost, ovo dijelim, jer mislim da nam je kao društvu potrebno. Moja Marta se bori kao lavica za djecu u sustavu i ponosna sam na nju", napisala je.

Podsjetimo, baš poput majke, i 27-godišnja Marta aktivno progovara o problemima posvajanja djece.

"Kada sam posvojena sam imala tri i pol godine. Moji su čekali da me posvoje. Počelo je s time da su me pronašli u kontejneru, iako nisu, ali i da jesu opet 'life happens'. Onda da sam rom, ne bih imala problem s tim, ali stalno su se lovili za to", rekla je Marta jednom prilikom. Inače, Marta je prije dvije godine, s još jednom posvojenom djevojkom Antonijom Skender pokrenula inicijativu "Moram vam nešto reći" kojom promijeniti društvo, svijest, ali i zakone koji nekad surovo mijenjaju živote djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Jednom se prilikom prisjetila i svog prvog dana u obitelji Divjak.

"Sjećam se da je mama skuhala čaj, a tata je napuhao veliku loptu za plažu. Mama mi je rekla: “Mi smo sad tvoji mama i tata”. I to je bilo to: srce mi se smirilo, a tijelo obuzela toplina i sigurnost. Drugi dan je došao moj deda Branko Divjak. Sjedila sam na uredskom stolcu i vrtjela se na njemu, a deda je ušetao u dnevnu sobu u odijelu s kravatom, kao pravi gospodin, što i jest. Došao je u posjet svojoj prvoj unuci s najvećim buketom crvenih ruža i širokim osmijehom. I dandanas kad se sjetim te scene oči mi se napune suzama, sretnim suzama. Tada sam osjetila da tu istinski pripadam", ispričala je Marta.