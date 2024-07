Vedrana Rudan je poznata hrvatska spisateljica, novinarka i kolumnistica poznata po svojim provokativnim tekstovima.

Njezini tekstovi i izjave često izazivaju kontroverze, a ništa drugačije nije bilo ni kada je ovaj tjedan objavila Facebook status u kojem se raspisala o moliteljima i "klečavcima" na trgovima. U tekstu se obrušila i na Željku Markić, a komentari pratitelja bili su podijeljeni.

"Zasuči bič, Isuse! O klečavcima u Hrvatskoj je do sada mnogo rečeno. To su oni dečki koji prve subote u mjesecu kleče po hrvatskim trgovima, katolici, naravno, i mole glasno za... Ubijte me, ne da mi se ni guglati ni biti precizna. Uglavnom, zalažu se da žene budu krotke i ponizne i da svojom neprimjerenom odjećom ne izazivaju erekciju i kod onih mužjaka koji s njom imaju problema. Klečavci, nekoliko sam ih puta vidjela na ekranu, su jadničci koji, siročići, za sendvič, ne vjerujem da to rade za velike pare, poslodavci ne bi imali dvorce da na njih troše, brbljaju svoje litanije. Policija ih štiti od neistomišljenika, ili su to ipak uglavnom neistomišljenice, koje ih bukom, drekom, vrištanjem i bubnjanjem ometaju u njihovom obraćanju Djevici Mariji. Zašto se ti odrpanci obraćaju baš Djevici Mariji koja na mnogim fotkama potpuno neprimjereno pokazuje gole sise pitaj Boga", rekla je.

"E sad... Hrvatska je, tu ćemo se složiti, turbo demokratska zemlja. Na našim trgovima se smije zazivati i Mariju, ali i bubnjati. Za to smo se borili i izborili. Pa ipak nekima jako smeta što se klečavce ometa u njihovom performansu kao da im je sve hrvatske trgove na smrtnoj uri ostavio ćaća. Pa se tako javila i naša ugledna javna ženska, gospođa Željka Markić. Čime se bavi ta prebogata gospođa pojma nemam. Odakle joj sve one nekretnine koje joj pripisuju. Porijeklo njezine imovine ostat će nam nepoznato, ali smo saznali što misli o klečavcima. Dakle, nisam mogla vjerovati svojim očima, ali, je*i ga, neki u Hrvatskoj zaista do daske uživaju u katoličkim demokratskim slobodama. Ta gospođa je status klečavaca u Hrvatskoj usporedila sa statusom Židova u Hitlerovoj Njemačkoj. Klečavci se, po njoj, u Hrvatskoj, odvoze u koncentracijske logore, njihova se dječica pretvaraju u sapun i dim, otima im se imovina, ubija ih se prisilnim radom... Ako je i od one Markić ovo prelazi svaku mjeru", nastavila je Rudan.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Zanimljivo je da se hrvatski Židovi još uvijek nisu oglasili zgroženi spominjanjem njihovih jadnih predaka u krajnje vulgarnom kontekstu. Čudi me to jer je ta skupina osjetljiva i na manje provokacije. Njihov problem. Naš problem, moj problem jest da Markić sve one, sve nas koji se ne slažemo s njezinim perverznim stavovima bez imalo suzdržavanja proglašava esesovcima. Naravno da gospođa neće odgovarati za svoje bogohuljenje. Zato se i usuđuje ogroman broj građana koji o njoj misle sve najgore, ja sam među njima, nazivati nacistima. Ne, ne treba se žestiti. Možda je gospođi Markić katoličanstvo toliko udarilo u glavu da ne zna što govori. Moguće. Poznajem jako mnogo ljudi koji su opsjednuti Isusom i njegovim učenjem. Ja sam ta. Obožavam toga lika", napisala je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Vedrana Rudan

"Posebno mi se sviđa ona priča, katolici je znaju, kad je zasukao uže, pretvorio ga u bič i potjerao trgovce iz Hrama. Mrzio ih je iz dna duše. Kad je Isus šibao po njima oni su u Hramu prodavali žrtvene volove, ovce, golubove, mijenjali novac... Ne, ne kažem da gospođa Markić otkako "imamo Hrvatsku“ u Hramu prodaje volove, ovce i golubove, ali da nešto krupno prodaje i kupuje već godinama bez ikakve kontrole to jest činjenica. Nekažnjeno. I to ne bi bio problem kad bismo mi građani Hrvatske koji se ne bavimo trgovinom u sebi gajili tračak nade da će se u ovoj zemlji ukazati Isus i debelim užetom ošinuti gospođu Markić po leđima i otjerati je iz Hrama. Isuse, zašto si nas zaboravio", zaključila je kontroverzna književnica.

Rudan je rođena 1949. godine u Opatiji, a svoju karijeru započela je kao novinarka. Kasnije se proslavila književnim djelima i kolumnama u kojima otvoreno komentira društvene i političke teme.

