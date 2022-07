Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan, poznata po svojim oštrim i kritičkim stavovima, o svom privatnom životu rijetko priča te rijetko poziva u svoj dom.

Stara kuća

Rudan voli mir te se stoga umjesto stana odlučila za kuću na najvišem dijelu Rijeke, koja je stara oko 400 godina zbog čega ju je iz temelja renovirala.

Spisateljica je u emisiji "TV lica kao sav normalan svet" ispričala kako je tekao proces.

"Našla sam prekrasan stan za nas, međutim kad sam mužu spomenula da ima kristalna vrata koja odvajaju dnevni boravak od kuhinje, odgovorio mi je da ga ne želi ni pogledati. Rekao je: 'Mi ćemo se useliti i onda ćeš ti nakon mjesec dana poželjeti malu staru kuću, e pa ja sam ti upravo to našao', rekla je Rudan.

Kuća kao spomenik

Zatim je dodala: "Ova naša kuća ima možda čak i 400 godina, to je spomenik nulte kategorije. Kad sam vidjela tu ruševinu, zgrozila sam se, ali mi se i svidjela. Muž mi je tada rekao: 'Dobro, mi ćemo to platiti, ali nemoj me kad zapneš s majstorima pitati bilo što, ne želim ih gledati'. I do dana današnjeg je tako ostalo, mi stalno nešto radimo kao i svi koji imaju kuću, ali kada majstor dođe na vrata moj muž ode u kafić", rekla je kroz smijeh Vedrana.

Sve oko kuće je osmislilia sama, organizirala prostorije, uredila stepenište i vrt, a ono što je jako zanimljivo, na komodi pored obiteljske fotografije, stoji šalica s likom Josipa Broza Tita.