Već neko vrijeme kruže glasine: Prekinuo najpoznatiji hrvatski influencerski par?

Već neko vrijeme gradskim kuloarima kruže priče kako poznati hrvatski influencerski par više nije zajedno! Plesačica i dizajnerica Martina Vuletić i influencer Borna Rastović , mlađoj generaciji poznatiji kao 8rasta9 navodno su prekinuli dugogodišnju vezu. Priče su krenule prije nekoliko tjedana, a na društvenim mrežama izbrisane su novije zajedničke fotografije. Dodatnu sumnju potaknulo je to što se Borna nije pojavio na Martininom jubilarnom 30. rođendanu.

Inače, ovo nije prvi put da je par prekinuo. U svibnju 2022. godine, nakon višetjednog šuškanja o prekidu, Martina se oglasila i potvrdila kako se Borna iselio iz njezinog stana.

Foto: privatni album

''Mislim da je on već odgovorio na to pitanje ako se ne varam. Vratio se u Ivanić Grad, vratio se tamo otkuda je i došao, tamo mu je bolje. Kaže da više voli život na selu, kod mame i tate. Mislim da je on to sve napisao. Nemojte me pitati stvari na koje vjerojatno već znate odgovor", odgovorila je obožavateljima na pitanje na društvenim mrežama.

Inače, početkom pandemije nagađalo se kako su kliknuli samo na prijateljskoj bazi budući da je Vule tada bila u dugogodišnjoj vezi, no vrlo brzo je postalo jasno kako se tu ipak radi o nečem većemu od samoga prijateljstva. Često ih se moglo vidjeti zajedno, sudjelovali su u kampanjama brojnih brendova, a kao šlag na torti stiglo je useljenje u Martinin stan.

Također, mjesecima su objavljivali trenutke sa zajedničkih druženja, a onda je odjednom sve stalo. "Jedina konstanta u mom životu je valjda ovaj ples", napisala je Vule prije dvije godine, nedugo nakon što su krenule špekulacije o narušenom odnosu.

