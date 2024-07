Vatrena navijačica Magdalena Keškić na Euru je dala sve od sebe da podrži hrvatsku repku na Europskom nogometnom prvenstvu 2024., a sada je dobro poznate kockice zamijenila čipkastim bodijem crne boje.

Senzacionalna kao i uvijek, dobila je more komplimenata vjernih obožavatelja, a nije to ništa neobično s obzirom na to koliko odiše seksepilom. Pozirala je naslonjena na ogradu, a iza nje je provirilo prekrasno plavo more.

Podiže celzijuse

"Oh, Lena… Ti si najljepša žena na planeti Zemlji", "Božica si", "Ljepoto moja", "Izazivaš toplinski val", pišu joj fanovi koje je fotkom u provokativnom outfitu oborila s nogu.

Podsjetimo, Magdalenu je javnost upoznala na Svjetskom prvenstvu u Katru gdje je vjerno bodrila naše Vatrene, a isto je učinila i na Europskom nogometnom prvenstvu 2024.. Na Instagramu često objavljuje provokativne fotografije, a obožavatelji ne štede na komplimentima po pitanju njezine ljepote.

