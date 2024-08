Vanna o novom albumu, tajni braka i ljetnim avanturama s unučicom

Hrvatska pop pjevačica Vanna već godinama dominira vrhovima glazbenih streaming platformi. Svoju poziciju kroz više od dva desetljeća stvaralaštva svakako je potvrdila, a o tome svjedoči i činjenica da se uz obožavani hit iz 94. godine i dalje slave nove godine i dočekuje ponoć u klubovima diljem regije. Uskoro sprema i novi album, a o poslasticama koje će se na njemu naći, poziciji na glazbenoj sceni, ljetnim avanturama u društvu unučice, ali i tajni braka dugog 25 godina, Vanna je progovorila u intervjuu za Net.hr.

Možete li mi ispričati nešto o svom ljetu? Hoćete li uz koncert koji spremate u Puli i sve ostale obaveze ove sezone pronaći vremena i za uživanje u moru i suncu? Ako da, gdje planirate otputovati?

Naravno, ja se kao i većina ljudi radujem ljetu i uvijek očekujem velike i lijepe događaje, a na kraju mi je žao ako mi se učini da smo mogli uživati više, doživjeti nešto ljepše, bolje iskoristiti te bogomdane dane. Moja se putovanja ljeti svode na odlazak na koncerte, što su zapravo također svojevrsne avanture i prilike za upoznavanje nečeg novog. U međuvremenu smo u našoj bazi na Braču. Volim biti na moru i u moru, ne plašim se sunca ni (normalnih) vrućina, ali mi naravno ne odgovaraju gužve ni na prometnicama ni na plažama. Krajem prosinca radujem se odlasku na koncert Adele u München.

Kako Vanna provodi slobodno vrijeme, konkretno na odmoru? Jeste li više tip za aktivni odmor u krugu društva ili se radije povlačite dalje od znatiželjnih pogleda javnosti? Hoćete li otići na more s unučicom možda?

Kao što sam rekla, možda i jest luksuz što ne moram biti na krcatim plažama, lijepo je odvesti se brodićem na neku nepristupačnu plažu. Volim vozikati SUP i pritom malo razmišljati, kombinirati, možda smisliti neke melodije i tekstove, ali volim i nešto dobro skuhati za ukućane. Primijetila sam da mi na moru bolje ispadnu neka jela nego u mojoj zagrebačkoj kuhinji. Valjda me more bolje inspirira. A unučica je stalno s nama.

Osim glazbe, poznato je da je vaša velika strast i sport. Jeste li se ikada okušali u kojoj sportskoj disciplini ili vam je draže navijati sa strane? Jeste li pratili Olimpijske igre?

I da nisam jedno kraće vrijeme bila rukometašica, bila bih obožavateljica sporta; to su mi prenijeli roditelji. Ispravnost, disciplina i moral sporta i sportaša fasciniraju me, i u svijetu izvitoperenih vrijednosti, utješno je svjedočiti uzvišenosti trijumfa truda, rada, odricanja i talenta te prihvaćanju sudbine kakva god bila. Pratim Olimpijske igre otkad znam za sebe, pa sam pratila i ove. Uvijek se osjećam sjetno i pomalo uznemireno kada završe, jer me zatekne snaga prolaznosti vremena, a s vremenom i ljepota trenutka i veselja koje čovjek osjeti. Naravno da sam uživala u uspjesima naših sportaša i pratila sve ostale zanimljive sportske i životne priče koje su nam bile otkrivene zbog Olimpijskih igara.

Vaš hit "Tek je 12 sati" već puna tri desetljeća odzvanja radijskim eterima i osvaja i puno mlađu publiku. Dokazao je vašu poziciju na hrvatskoj sceni, a što vi mislite, koji je razlog njezina opstanka među publikom, odnosno koja je tajna dugovječnosti mnogima omiljenog domaćeg hita?

Bilo bi pretenciozno reći da znam sasvim odgovor na to pitanje - i ja uživam svaki put kada izvodimo tu pjesmu i promatram reakciju publike sa zadovoljstvom. Zahvalna sam na tome i možda nije potrebno sasvim racionalno objašnjenje. Valjda ima beat koji je zarazan, energiju koja je autentična i stav koji je nedvosmislen. Bila je to jedna od prvih takvih pjesama koja je u ljudima izazvala sve te osjećaje, što dokazuje da je pravovremenost silno bitna u svemu što radite.

Bili ste u glazbenoj grupi i tijekom karijere odradili brojne vrlo uspješne glazbene suradnje. Koja vam je suradnja najdraža od svih i zbog čega?

Surađivala sam s mnogim glazbenicima kojima se ionako divim i teško mi je izdvojiti ikoga jer su mi neke suradnje draže zbog glazbenog rezultata, a neke su mi ostale u sjećanju kao sjajno ljudsko iskustvo. Imala sam sreću što sam snimila pjesme s Oliverom i Gibonnijem, a njih ionako smatram vrhovima Olimpa naše glazbe. Pjevala sam s Andreom Bocellijem i to je bilo fenomenalno, ali obožavam i suradnju sa Sergejom Božićem u pjesmi "Dan po dan" jer uživam u njegovom talentu. Vrijeme provedeno u ET-u također ne bih mijenjala ni za što.

Koji hit s vašeg albuma najbolje opisuje ono što Vanna jest? Imate li najdražu pjesmu?

Uh, pa slutite da mi je teško odgovoriti na to pitanje, ali eto - ponosna sam na pjesme poput "Izmiješane boje" ili "Loš trenutak"; one su mi nekako najzanimljivije, ali iz moje su glave isto tako izašli stihovi za pjesmu "Tek je 12 sati", pa valjda imam nekoliko kreativnih osobnosti.

Nedavno ste najavili izlazak novog studijskog albuma. Što slušatelji mogu očekivati? Možete li otkriti neki detalj o novom projektu?

Pa nije to nikakva misterija - na tom će se albumu naći više pjesama koje ljudi znaju, počevši od pjesme "Puna memorija" pa do pjesme "Dan po dan", uz još neke koje niste čuli. Kako su sve pjesme moje autorske, želja je da kad ljudi budu slušali album od početka do kraja dobiju neki dojam o tome što mi je bilo u glavi zadnje 3-4 godine. Sve će pjesme aranžerski i producentski zaokružiti Goran Kovačić i zapravo je to cijela priča. Zvuči šturo i jednostavno, ali u mojim očima je to pravo bogatstvo.

Kakva su vaša očekivanja za koncert u Puli? Veselite li se nastupiti u istarskom gradu?

Moja su očekivanja velika; najprije od mene, a onda i od publike, jer - zašto ne? Nudimo sjajan program, Kaštel je prekrasno mjesto, Puljani znaju što je dobar koncert jer taj grad ne zaobilaze ni svjetske zvijezde, a ljetna noć pod zvijezdama uz dobru glazbu je i meni dovoljno za sreću.

Mnogi hvale vaše odjevne kombinacije i ističu vašu autentičnost. Što stoji iza svake kombinacije? Možete li mi reći nešto o svom bezvremenskom modnom stilu?

Neki hvale, neki ne - to su očekivane reakcije na stvari estetske prirode. Osobno, radije biram kombinacije koje mi pružaju nesputanost pokreta na pozornici jer biti statičan, elegantan i dramatičan nije većinski dio moje scenske osobnosti. Isto vrijedi i za cipele - osim vizualne atraktivnosti, moraju biti i donekle udobne, jer mi u protivnom onemogućuju kretanje na pozornici.

Za kraj, možete li mi ispričati koja je tajna 25-godišnjeg braka?

Ljubav, poštovanje, međusobna privlačnost, zajednički interesi i smisao za humor. To mi prvo pada na pamet, ali valjda svatko tko je u braku ima neki svoj odgovor na to pitanje.

