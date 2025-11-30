Vanessa Hudgens postala mama po drugi put: Podijelila sliku iz bolnice i poruku svim majkama

Glumica Vanessa Hudgens (36), najpoznatija kao nekadašnja Disneyjeva zvijezda i junakinja filmskog serijala High School Musical, potvrdila je da je rodila svoje drugo dijete. Radosnu vijest objavila je na društvenim mrežama, čime je otkrila da je obitelj koju je izgradila sa svojim suprugom, Coleom Tuckerom (29), profesionalnim igračem bejzbola, postala bogatija za još jednog člana.

Hudgens je uz fotografiju iz bolničkog kreveta napisala: “Pa… učinila sam to. Dobila sam još jednu bebu!” te zahvalila svim majkama, ističući koliko je porod emocionalno i fizički snažan trenutak.

Druga trudnoća otkrivena u srpnju

Glumica je drugu trudnoću početkom srpnja objavila serijom fotografija na kojima je ponosno pokazala trudnički trbuh.

Par, koji je u prosincu 2023. izgovorio sudbonosno "da" na vjenčanju u Meksiku, prošle je godine dobio i svoje prvo dijete. Ime i spol djeteta još uvijek čuvaju kao privatnu obiteljsku informaciju.

Kako je počela njihova ljubavna priča

Hudgens i Tucker upoznali su se za vrijeme pandemije na grupnom meditacijskom Zoom pozivu. Glumica je tada otkrila da ju je odmah zanimalo tko je on te ga je, nakon malo “istraživanja” na društvenim mrežama, kontaktirala – iako je, kako je rekla, on njoj prvi poslao poruku dan nakon susreta.

Svoju vezu javno su potvrdili na Valentinovo 2021., a ubrzo su se zajedno pojavili na crvenom tepihu na premijeri filma Tick, Tick... Boom! u Hollywoodu i New Yorku. Zaruke su potvrdili u veljači 2023.

Vjenčanje i proširenje obitelji

Par se vjenčao 2. prosinca 2023. u Tulumu u društvu obitelji, prijatelja i nekoliko slavnih gostiju, među kojima su bile Sarah Hyland i Alexandra Shipp. Hudgens je prvu trudnoću objavila na spektakularan način – pokazavši trudnički trbuh u uskoj haljini Vere Wang na crvenom tepihu Oscara u ožujku 2024.

Sada su sretno dočekali svoje drugo dijete, a glumica je još jednom dokazala da majčinstvo za nju ima posebno mjesto.

