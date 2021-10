Splitska modna dizajnerica i reality zvijezda Olja EinfaltMihovilović (58) krajem rujna je ispala iz srpskog reality showa "Zadruga" nakon samo tri tjedna sudjelovanja.

U razgovoru za RTL.hr opisala je svoje dojmove i kako se osjeća nakon izlaska.

Priznala je kako nije očekivala nominaciju i ispadanje.

"Iskreno, izašla sam prilično zbunjena. Ni ja ni ostali zadrugari nismo očekivali moju nominaciju. Čini se kako je moja obitelj vršila pritisak na javnost da me izbaci iz vile zbog suda. Naime, kako nisam bila na prvom ročištu, prijetila mi je tjeralica ili zatvor ako se ne pojavim na ročištu koje je bilo prošli tjedan", priznala je Olja.

Glad, neispavanost i krađe

Iako o produkciji showa ima samo riječi hvale, nije sve bilo tako bajno. Vampirica je otkrila i što joj je najteže palo.

"Najgore mi je bilo to što sam bila gladna. Sustav je takav da na početku kupite hranu i morate je imati i raspodijeliti si je do kraja ciklusa, no drugi zadrugari kradu hranu. Također sam i neispavana. Spava se od 6 ujutro do 10, a ja na to nisam navikla. Promijenio mi se bioritam u tih tri tjedna koliko sam bila u vili. Mnogim zadrugarima je i pao imunitet zbog iscrpljenosti. Čim sam se vratila u Split, kupila sam hrpu vitamina kako bih se oporavila", otkrila je reality zvijezda za RTL.hr.

Tvrdi kako je u showu sve osmišljeno i ciljano kako bi se izvukli najskriveniji dijelovi nečije osobnosti.

Olja je još ranije prozvala bosansku pjevačicu Irmu da joj je ukrala neke osobne stvari.

Želim javno reći da su Irma i Đole najnegativnije osobe u realityju. Njih dvoje su pravi tandem. Đole si je dobar sa svima, glumi svima prijatelja kako bi izvukao informacije iz njih, a zatim ih prenosi Irmi koja ih koristi protiv zadrugara za crnim stolom. Oboje kradu. Krali su mi hranu, nakit i odjeću. Npr., Đole je dirao i nosio moje krune i rekla sam mu da mi ih ne dira jer mi trebaju za performanse, a on me optužio da sam škrta. Mislim da su mi on i Irma uzeli stvari jer kada sam vidjela da mi nedostaju čak dvije vreće, pitala sam tko me je pakirao i rekli su mi da me pakirao Đole. Irma i Đole nisu reality zvijezde, nego reality kradljivci", poručila je Splićanka.

Ponosna kći

Kći Paula podržala je njezino sudjelovanje u "Zadruzi".

"Prvo što mi je rekla bilo je: 'Mama, jako sam ponosna na tebe'. Kada su je pitali što misli o mom seksi plesu u donjem rublju, rekla je: 'To je moja mama, to je za nju samo show'. Paula me jako dobro poznaje i zna da je sve što radim performans", izjavila je Olja.

Naposljetku je priznala da bi se rado vratila u "Zadrugu" kada bi ju pozvali jer ima još puno toga za pokazati.