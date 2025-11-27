Valentina iz 'Ljubav je na selu': 'Mama mi rekla da se prijavim. Sviđa mi se Dejan, ćelav je'

RTL-ov show ''Ljubav je na selu'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo i ove sezone donosi priče natjecatelja u potrazi za ljubavlju na farmi. Među njima je pažnju publike privukla Zagrepčanka Valentina (20) koja je za RTL.hr otkrila kako je stigla do farme farmera Dejana (25) i što ju je privuklo na njegovu stranu.

Za RTL.hr, Valentina priznaje da povremeno gleda emisiju, ali da izbjegava sebe gledati na televiziji.

"Dobro sam ispala, ali izbjegavam gledati jer se ne volim gledati na televiziji", kaže.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Mama mi je rekla da prijavim'

U show ju je prijavila majka, ali presudila je i Dejanova fizička privlačnost.

"Mama mi je rekla da prijavim. Svidjelo mi se što je ćelav i fizički mi je bio stvarno privlačan", rekla je Valentina za RTL.hr. spomenuti medij odmah primijetila njegovu djetinjastu stranu, ali osjetila i povezanost.

Tijekom razgovora je uočila signale koji su joj sugerirali da joj se Dejan sviđa, a komunikacija među njima bila je prirodna i jednostavna. Dolazak na farmu dodatno je pojačao njen osjećaj da bi mogla biti favorit među natjecateljicama.

Foto: Rtl

Već pri prvom dolasku stekla je dojam da ima bolje šanse od drugih i osjećala je sigurnost u svojoj poziciji u odnosu s farmerom.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Sve je spremno za još čaroban Božić na imanju Salaj, vlasnik otkrio kako je cijela priča počela