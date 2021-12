Ubrzo nakon nesretnog događaja s Mullerom, Swift je izbrisala sve slike i objave sa svih računa na društvenim mrežama i nekoliko dana nakon toga najavila kako uskoro planira objaviti svoj šesti studijski album "Reputation". Zahvaljujući Taylor, svojevrsni "social media blackout" prije novog albuma postao je globalni trend u glazbenoj industriji. Upravo se prvi singl s najavljivanog albuma, "Look What You Made Me Do" smatra jednom od najznačajnijih povratničkih pjesama u povijesti.