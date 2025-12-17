'Uvijek glasam za žene': Severina o važnosti građanske inicijative 'Moj glas, moj izbor'

Zastupnici Europskog parlamenta danas su prihvatili prijedlog građanske inicijative „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“. Ova inicijativa, koja je skupila 1,21 milijun potpisa diljem Europske unije, zatražila je od Europske komisije da osigura financijsku potporu državama koje pružaju sigurne prekide trudnoće za žene koje u svojim državama nemaju pristup toj usluzi. Rezultat glasanja bio je 356 glasova „za“, 241 „protiv“ i 48 suzdržanih.

Severina o važnosti inicijative

Hrvatska pjevačica Severina (52), koja je ove jeseni u Bruxellesu govorila o inicijativi My Voice, My Choice, oglasila se nakon glasanja u Europskom parlamentu. „Uvijek glasam za žene!!! Ovo je potvrda da se konačno, nakon toliko stoljeća borbe, prabaka, baka, majki i nas, u Europskoj kući žena poštuje više, a tako i treba biti“, istaknula je.

Pravo na izbor i građanski angažman

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Severina je dodala da je glasanje znak da većinski zemlje članice EU razumiju i žele podržati pravo žena na izbor. „To pokazuje da se isplatio svaki potpis svake osobe u Hrvatskoj i da samo zajedno osviještene građanke i građani mogu mijenjati svijet! Na bolje, naravno“, zaključila je pjevačica.

