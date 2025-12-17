FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVO NA IZBOR /

'Uvijek glasam za žene': Severina o važnosti građanske inicijative 'Moj glas, moj izbor'

'Uvijek glasam za žene': Severina o važnosti građanske inicijative 'Moj glas, moj izbor'
×
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Inicijativa je skupila više od milijun potpisa diljem Europske unije

17.12.2025.
20:32
Hot.hr
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zastupnici Europskog parlamenta danas su prihvatili prijedlog građanske inicijative „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“. Ova inicijativa, koja je skupila 1,21 milijun potpisa diljem Europske unije, zatražila je od Europske komisije da osigura financijsku potporu državama koje pružaju sigurne prekide trudnoće za žene koje u svojim državama nemaju pristup toj usluzi. Rezultat glasanja bio je 356 glasova „za“, 241 „protiv“ i 48 suzdržanih.

Severina o važnosti inicijative

Hrvatska pjevačica Severina (52), koja je ove jeseni u Bruxellesu govorila o inicijativi My Voice, My Choice, oglasila se nakon glasanja u Europskom parlamentu. „Uvijek glasam za žene!!! Ovo je potvrda da se konačno, nakon toliko stoljeća borbe, prabaka, baka, majki i nas, u Europskoj kući žena poštuje više, a tako i treba biti“, istaknula je.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

Pravo na izbor i građanski angažman

Severina je dodala da je glasanje znak da većinski zemlje članice EU razumiju i žele podržati pravo žena na izbor. „To pokazuje da se isplatio svaki potpis svake osobe u Hrvatskoj i da samo zajedno osviještene građanke i građani mogu mijenjati svijet! Na bolje, naravno“, zaključila je pjevačica.

POGLEDAJTE VIDEO:Spiderman oduševio mališane na onkologiji: 'Od ovih klinaca se može stvarno naučiti'

Severina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVO NA IZBOR /
'Uvijek glasam za žene': Severina o važnosti građanske inicijative 'Moj glas, moj izbor'