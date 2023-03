Na svom Instagramu domaća se glumica Zrinka Cvitešić pohvalila novim uspjehom njezine najnovije serije 'The Power'. Naime, u Los Angelesu je objavljen plakat s licem glumice i to zbog promocije nove serije.

"Ovo se pojavilo na Sunset Boulevardu u Los Angelesu. Izgleda da smo sve bliže i bliže", napisala je Zrinka koja će se pojaviti u seriji 'Moć'. "Wow, fantastično!", "Bravo Zrinka", pohvalili su je njezini pratitelji na Instagramu.

Serija "The Power" ekranizacija je istoimenog romana britanske spisateljice Naomie Alderman i prati niz likova od Londona do Seattla, Nigerije do Moldavije. Zrinka glumi Tatianu Moskalev, bivšu prvu damu Moldavije koja ubija svojeg supruga, preuzima vlast i pretvara državu u matrijarhalno carstvo Bessapara. Zrinka glumi u Amazonovoj visokobudžetnoj seriji uz glumce Tima Robinsa, Leslie Mann, Johna Leguizama, Eddieja Marsona i Roba Delaneyja.