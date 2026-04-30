Urša Raukar Gamulin ima nove naočale, ali ups: Zaboravila skinuti etiketu

Dok su saborski zastupnici završavali tjedni rad glasovanjem o točkama dnevnog reda, u sabornici se dogodio mali, ali upečatljiv trenutak koji nije prošao nezapaženo.

U središtu pažnje našla se zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin, i to zbog naočala. Naime, na sjednicu je stigla s novim naočalama, no čini se da je u jutarnjoj žurbi previdjela jedan detalj - nije skinula etiketu.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Fotografi su brzo uočili zanimljiv prizor - dok je zastupnica namještala svoje moderne, okrugle naočale, s njih je i dalje visjela mala oznaka koja inače završi u smeću prije prvog nošenja.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iako se radi o sitnici, upravo takvi trenuci često postanu tema, jer, budimo realni, tko se barem jednom nije našao u sličnoj situaciji? Nova jakna s cijenom na rukavu, tenisice s naljepnicom ili, kao u ovom slučaju, naočale s etiketom.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Razlika je samo u tome što se većini to dogodi daleko od očiju javnosti dok se u Saboru, očito, ništa ne može sakriti.

