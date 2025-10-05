Upsss, kakav neugodnjak: Snimka Meghan Markle postala viralna, ovo je razlog

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (44) pojavila se u subotu na Tjednu mode u Parizu kako bi podržala prijatelja i novog kreativnog direktora Balenciage, Pierpaola Picciolija.

Meghan i Pierpaolo susreli su se na samoj reviji, a njihov pozdrav privukao je posebnu pažnju. Naime, dok su pokušali razmijeniti poljubac u obraz, dogodila se mala nezgoda - Meghan je nosom dotaknula njegove sunčane naočale, što su kamere odmah zabilježile.

Snimka je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, a komentari pratitelja kretali su se od šale na račun nespretnog trenutka do pohvala vojvotkinji na opuštenosti i osmijehu kojim je sve odvela u simpatičnom smjeru. ''Meni je izgledalo kao da će se poljubiti u usta'', samo su neki od komentara.

Foto: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/bestimage/profimedia

Oduševila modnom kombinacijom

Inače, Meghan je za ovu priliku odabrala bijele široke hlače i sako iz Picciolijeve kolekcije, kombinaciju koju je upotpunila crnim cipelama na špic i zalizanom punđom. Kasnije se presvukla u elegantnu crnu haljinu.

Njezin glasnogovornik istaknuo je da vojvotkinja godinama nosi Picciolijeve kreacije i da ga podupire u njegovom “novom kreativnom poglavlju” u Balenciagi.

