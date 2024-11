Pokret ''starletizam'' u Hrvatskoj je u posljednje vrijeme u rapidnom padu! Vrijeme Simone Gotovac, Ave Karabatić, Aleksandre Grdić ili Maje Morales odavno je prošlo, a na prste jedne ruke možemo nabrojati domaće dame koje još i danas ponosno nose ovu titulu. I dok je Hrvatska u deficitu s brojem starleta, susjedna Srbija proizvodi ih na dnevnom nivou, kako bi se u narodu reklo, ima ih na izvoz. Najveću zaslugu za procvat starletizma imaju kojekakvi reality programi koji svake godine donose nova imena polupoznatih pjevačica, manekenki i modela koje često, tvrde oni koji su upoznati s njihovim pričama, pred kamere dolaze kako bi povećale svoju cijenu u stvarnom svijetu. Problemi sa zakonom nisu im strani, tučnjave, narkotici za njih su dio svakodnevice, a narod ih jednostavno – obožava mrziti. Gotovo svaka junakinja s našeg popisa bila je umiješana u razne afere – od kokainskih orgija i zatvora do kontakta sa zloglasnim Veljom Nevoljom. Pa krenimo redom…

Maja Marinković

Starletu Maju Marinković javnost je, baš poput ostalih junakinja iz naše priče, upoznala u reality showu. U Zadrugu se prijavila kada je imala samo 21 godinu, a ako usporedimo njezine fotografije s ''početka karijere'' i danas – razlika je i više nego očigledna. Ostala je upamćena kao djevojka koja je imala odnose pred kamerama s nekoliko različitih muškaraca, kao žena koja je bez srama spavala s oženjenim muškarcem, ali i sa suprugom najbolje prijateljice. Naime, prije nekoliko dana izašla je videosnimka na kojoj se jasno vidi kako u bazenu ljubi supruga svoje najbolje prijateljice Aleksandre Subotić, a nakon toga je uslijedio medijski rat. Bilo kako bilo, Maja Marinković je danas jedna od najplaćenijih reality zvijezda, a navodno je njezin mjesečni honorar čak deset tisuća eura.

Foto: Instagram Maja je od samog starta "Zadruge 6" provocirala Aleksandru Nikolić, a kada je Nikolić otkrila da je Maju, njen bivši dečko Peca Raspopović, ostavio u Budvi iz koje se jedva vratila, Maja joj je zaprijetila, piše Blic.

Aleksandra Subotić

Sve se vraća, sve se plaća, tako barem tvrdi Maja Marinković kada pričamo o idućoj starleti s našeg popisa – Aleksandri Subotić. Kao što smo već naveli, Aleksandra je ostala (barem na kratko) bez supruga nakon što je u javnost procurila videosnimka na kojoj se otac njezinog djeteta ljubi s Majom, a samo nekoliko sati nakon incidenta obratila se svojoj publici te otkrila kako joj je život upropastila fatalna starleta. Aleksandra je, baš poput Maje, iskusna reality igračica kojoj preljubi, tučnjave i problemi – nikako nisu strane. Riječ je o djevojci koja je imala samo 15 godina kada je zatrudnjela, vjerovali ili ne, s partnerom svoje majke, poznate bodybuilderice Ljube Pantović.

Foto: Instagram/Aleksandra Subotić

Tijana Ajfon

Ako pratite srpsku treš scenu onda ste sigurno čuli za aferu ''Tijana Ajfon i 26 punjača''. Riječ je o ženi koja se proslavila u realityju ''Parovi'', ali za razliku od Aleksandre i Maje koje i dalje grade reality karijeru, Tijana se okrenula – drugoj strani zakona. Srpski mediji godinama su pisali kako se atraktivna crnka bavi prostitucijom, a početkom 2021. osuđena je na godinu dana zatvora nakon što je navodno priznala da je organizirala zabavu pokraj Bjeline, točnije kokainske orgije. Tijana je tada ilegalno ušla u BiH s još dvije djevojke iz Beograda, a srpski mediji pisali su kako su na razuzdanoj zabavi pružale seksualne usluge za 500 eura. Mjesec dana provela je u pritvoru, a kasnije se u intervjuima hvalila kako su ju svi gledali kao ''kraljicu zatvora''.

Foto: Pixsell Tijana Ajfon

Mina Vrbaški

Lijepa Mina Vrbaški prva je maloljetnica koja je ikada ušla u srpski reality show, ali na koji način? Prije nego što je postala ponosna natjecateljica ''Zadruge'', Mina je objavila intimnu videosnimku tridesetak godina starijeg srpskog glazbenika Šaka Polumente s kojim je navodno bila u ljubavnoj vezi. No, to je bio tek njezin početak. Tijekom nekoliko sezona spomenutog showa, Mina je imala odnose s više muškaraca, a šokirala je javnost nakon što je priznala da je sa samo 16 godina ušla u svijet prostitucije. ''Imala sam 16 godina kad sam se počela baviti prostitucijom. To su bili najgori dani u mojem životu. Kod kuće je bila teška situacija, a nismo imali ni za kruh. Slala sam novce svaki drugi ili treći dan, a majka me stalno ispitivala odakle mi novac. Govorila sam da sam ga posudila. Želim da moja obitelj zna da sam sve radila samo zbog njih'', rekla je Mina prije nekoliko godina.

Foto: Pixsell Mina Vrbaski

Mimi Oro

Ako pitate starletu Milicu Živanović koja je najveća ptica na svijetu, bez pardon, reći će vam – orao! Ovu starletu, inače najbolju prijateljicu Tijane Ajfon, srpski mediji svojedobno su povezivali s mafijaškim klanom i zloglasnim Veljom Nevoljom. Milica je prije deset godina s još sedam djevojaka uhićena zbog prostitucije te je u pritvoru provela osam dana. ''Nemojte, molim vas. Nisam ja za zatvor, vidite kako sam lijepa. Nisam prostitutka'', pričala je tada Mimi Oro na sudu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Milica Živanović - Mimi Oro