Malo ljudi zna da je Bajaga morao "smišljati toplu vodu" samo kako bi mogao svirati s Ribljom Čorbom, bendom u kojem je svirao prije nego što je okupio svoje "Instruktore". Ono što mu je palo napamet jest da upiše fakultet, ali ne bilo kakav - nego nuklearnu fiziku: "To je bilo čisto iz tehničkih razloga, ja sam počeo tada svirati u Ribljoj Čorbi i nisam mislio tada nešto studirati. Tada se moglo odgoditi vojsku do 27. godine i onda ste morali upisati neki fakulteti. To je zaista bilo smiješno, zato što nuklearnu fiziku nitko nije htio upisati. Bilo je 20 slobodnih mjesta, a nas šest se prijavilo. Samo jedna djevojka je stvarno došla sa željom da to upiše, a nas petorica smo se prijavili samo da bismo imali potvrdu za vojsku kako bih mogao ići svirati sa Ribljom Čorbom", priznao je pjevač.