Agent Jennifer Coolidge je 2011. došao do nje s ponudom da ode na audiciju za mjuzikl "Plavuša s Harvarda", u kojem je istoimenom filmu glumila kozmetičarku Paulette - na audiciju za ulogu koju je već igrala. "Rekla sam svom agentu, kako to misliš, audicija? Nije li to čista ponuda? Moj agent je rekao: 'Mislim da samo žele vidjeti znaš li pjevati i plesati.' Gledajte, da sam samo došla na pozornicu i ispustila vjetar, i dalje bi trebala dobiti tu ulogu", rekla je Coolidge jednom prilikom.