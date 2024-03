Modna ikona Iris Apfel, koja je surađivala s brendovima kao što su H&M i Kate Spade, umrla je u 102. godini, devet godina nakon svog supruga Carla.

Njezin glasnogovornik potvrdio je vijest o njezinoj smrti, ali nije rekao uzrok.

Poznata ikona stila

Iris je prvi put postala ikona stila 1980-ih. Bila je poznata po pomicanju granica mode svojim eklektičnim stilom koji se sastojao od jarkih boja i hrabrih printova. Neki od njezinih prepoznatljivih modnih detalja uključivali su velike naočale i pernate boe. Često je bila objavljivana u New York Timesu.

Kasnije se probila u svijet manekenstva pa se pojavljivala u kampanjama za brendove kao što su Kate Spade i H&M, a fotografirali su je i za modni časopis Vogue.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Iris Apfel

Rođena 1921., Apfel je prvi put zavoljela modu kad je dobila posao autorice u Women's Wear Daily, dok je tražila posao dizajnerice interijera. Udala se za supruga Carla 1948., a bračni par je dvije godine kasnije pokrenuo tekstilnu tvrtku Old World Weavers. Posao su vodili do 1992. godine, kada su oboje otišli u mirovinu. Dok su vodili svoj posao, Iris i Carl često su putovali u Europu kako bi nabavljali tkanine, osobito one iz 17., 18. i 19. stoljeća.

Tijekom svoje impresivne karijere, Apfel je radila na brojnim projektima obnove domova pa je tako u jednom trenutku radila pod ugovorom od devet predsjednika, uključujući Harryja S. Trumana, Johna F. Kennedyja, Richarda Nixona, Jimmyja Cartera i Billa Clintona.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Iris i Carl Apfel

Dala izraditi Barbie po sebi

Godine 2014. objavljen je dokumentarac "Iris", koji je sadržavao intervjue s njujorškom modnom ikonom i prikazao kako izgleda njezin život. Godine 2018., kada je Iris imala 96 godina, dala je napraviti Barbie po svom liku, čime je postala najstarija osoba koja je ikad "pretvorena" u lutku Barbie. Lutka je nevjerojatno podsjećala na Iris, s njezinim prepoznatljivim velikim naočalama. U tadašnjoj izjavi, Mattel je rekao: "Iris Apfel modni je uzor za Barbie sa svojom jedinstvenom vizijom stila, poduzetničkim duhom i neovisnošću. Njezina dugotrajna karijera čini je savršenom subjektom jedinstvene izložbe lutaka."

U čast svog 100. rođendana, Iris se udružila s brendom H&M za posebnu kolekciju, koja je bila dostupna kupcima od 14. travnja 2022. Nekoliko njezinih fantastičnih kreacija, čija se cijena kretala između 30 i 400 dolara, rasprodano je za nekoliko minuta.

Njezin suprug Carl je preminuo 2015., nakon što je napunio 100 godina. Par nije imao djece jer su bili vrlo zauzeti poslom, a Iris nije htjela unajmiti dadilju. Za The Guardian je 2015. rekla: "Ne vjerujem da dijete treba dadilju, tako da to nije ono što smo namjeravali učiniti. Očekuje se da imaš djecu, a ja ne volim da mi se određuje što da radim", piše Mirror.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Iris Apfel

