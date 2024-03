Kanadski pop i R&B pjevač Justin Bieber dok je imao samo 16 godina bio je omiljeni među brojnim obožavateljima. Mnoge obožavateljice privlačio je svojom specifičnom frizurom zvanom 'Biberica' za kojom su 'ludile'.

Danas ovaj slatkiš slavi 30. rođendan, a izgleda potpuno drugačije i u potpunosti je promijenio svoj život.

Bieberova majka Pattie Mallete zatrudnjela je kao 18- godišnjakinja te ga je samostalno odgajala, a Justin je ostao u kontaktu sa svojim ocem Jeremyjem Bieberom.

Kroz odrastanje, Justin je sam naučio svirati bubnjeve i klavir. Sa samo 12 godine natjecao se s pjesmom 'So sick', pjevača Ne-Yo-a te završio na drugom mjestu.

Njegova majka objavila je video njegovog nastupa na YouTube-u, kao i videe njegovih drugih izvedbi, čime mu je porasla popularnost.

Producent Scooter Braun tražio je mlade talente te tako naletio na Bieberov video, čime je bio impresioniran pa je odmah kontaktirao njegovu majku. Justin i Malette nakon toga su se uputili za Atlantu kod Bruna kako bi snimili nekoliko demosnimaka.

Tjedan dana nakon toga, Justin je otpjevao pjesmu glazbeniku Usheru, a on mu je sredio audiciju za diskografsku kuću 'Island Def Jam Music Group'. Nedugo nakon toga Justin je potpisao ugovor s Island Recordsom u listopadu 2008. godine. Kasnije se s Majkom preselio u Atlantu kako bi nastavio s karijerom.

Svoju prvu polovicu albuma 'My World' izdao je u studenom 2009. godine, a u ožujku 2010. godine i drugu koju je nazvao 'My World 2.0'.

Proslavio se s pjesmama poput, 'Baby', 'One Time', 'One Less Lonley Girl', 'Somebody To Love', 'Never Say Never' te mnogim drugim.

Bieberova karijera

Nakon prve njegove službene turneje 'My World Tour', održane 23. lipnja 2010. godine, Justin je prozvan najtraženijom javnom osobom na internetu, a njegov spot 'Baby' nadmašio je Lady Gagu s njezinom pjesmom 'Bad Romance'.

U srpnju 2010. godine u New Yorku, započeo je snimanje i svog drugoga albuma. Njegov glas je tada zbog puberteta bio dublji u odnosu na prvi album pa je kasnio s objavom, a o tome je jednom prilikom i progovorio.

"Uništen je. Kao i svaki tinejdžer, suočavam se s time i imam najbolju vokalnu trenericu na svijetu. Neki od tonova u pjesmi 'Baby' više ne mogu ispjevati", rekao je tada.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osim pjevačke karijere, Justin ima i nešto glumačke karijere. Glumio je u novoj sezoni serije 'CSI: Crime Scene Investigation' gdje je utjelovio uznemirenog adolescenta koji je suočen s teškom odlukom o krivici brata.

U veljači 2010. objavljen je njegov film 'Never Say Never' koji je bio na vrhu ljestvica najgledanijih filmova u kinima nakon samo jednog dana od premijere.

Za promociju filma, izdat je remix album 'Never Say Never, The Remixes', u kojem se nalaze i dueti s Miley Cyrus, Chrisom Brownom i Kanye Westom.

Prvog studenog 2011. godine izdaje božićni album 'Under The Mistletoe' koji sadrži hit 'Mistletoe' te obrade pjesama 'Silent Night', 'Santa Claus Is Coming To Town' i 'All I Want For Christmas Is You' s Mariah Carey.

Album 'Believe' izdaje Island Records 15. lipnja 2012., a spot za prvu pjesmu 'Boyfriend' objavljen je tri mjeseca prije. Pjesma je u jednom dana pogledana preko 6 milijuna puta, čime je Justin oborio još jedan rekord.

U ovom albumu surađivao je i s glazbenicima, poput Nicki Minaj i Big Sean.

Njegovi fanovi nazvani kao 'Belieberi', tvrde da je 'Believe' definitivno njegov najbolji album.

Justin i Selena

Iako su obožavateljice bile lude za njim, on i glumica te pjevačica Selena Gomez bili su im omiljeni par, a upoznali su se tako što je Justin za TMZ izjavio da mu je Selena simpatija. Nakon toga, njegov menadžer Scooter Braun otišao je kod Selenine majke, koja je tada bila njezina menadžerica. Selena je tada bila u vezi s Nickom Jonasom, ali 2010. godine su prekinuli. Nedugo nakon toga prohodali su.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Justin Bieber i Selena Gomez

Iako su izgledali kao savršen par, 2018. godine, fanove je šokirala vijest o njihovom prekidu. Oni nikada nisu otkrili točan razlog prekida, ali izvori bliski paru izjavili su kako njih odnos nije bio zdrav. Pričalo se i kako nitko od Seleninih prijatelja i obitelji nije podržavao njihovu vezu.

"Nisu razgovarali mjesecima. Njihova veza uvijek je bila kompleksna i komplicirana", izjavili su izvori u srpnju 2018.

Brak s Hailey

Justin je pet godina u braku s američkom manekenkom Hailey Bieber, a upoznao ju je još 2009. godine kada je pjevač započeo eksponiranu vezu sa Selenom. Nakon što je prekinuo vezu sa Selenom, Hailey i Selena su se nastavili družiti, tvrdeći da su odlični prijatelji. Njihovo prijateljstvo prešlo je u ljubav prvi put 2016. godine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Trajalo je kratko jer su se posvađali i prestali komunicirati. Pomirili u svibnju 2018. godine, a mjesec dana kasnije objavili su zaruke. Početkom rujna iste godine vjenčali su se u njujorškoj vijećnici.

