Umrla je Snješka Knežević: Hrvatska je ostala bez velike povjesničarke umjetnosti
Posljednjih godinu dana bila je teško bolesna
Poznata povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević umrla je u 87. godini života, piše Jutarnji list. Kako navodi spomenuti medij, posljednjih godinu dana bila je teško bolesna.
Snješka je bila znanstvena savjetnica i stalna vanjska suradnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, članica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog novinarskog društva, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskog PEN-a.
Snješka Knežević ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj kritičarskoj sceni
Inače, od 1964 do 1990. Snješka je djelovala kao urednica i komentatorica u Trećem programu Radio Zagreba i književna prevoditeljica, a od 1987. posvećuje se istraživanju i znanstvenom radu.
Knežević je bila poznata kao oštra kritičarka i brižna krničarka zagrebačke arhitekture i urbanizma.
