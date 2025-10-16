TUŽNE VIJESTI /

Umrla je Snješka Knežević: Hrvatska je ostala bez velike povjesničarke umjetnosti

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Posljednjih godinu dana bila je teško bolesna

16.10.2025.
14:02
Sandra Simunovic/pixsell
Poznata povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević umrla je u 87. godini života, piše Jutarnji list. Kako navodi spomenuti medij, posljednjih godinu dana bila je teško bolesna. 

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

 

Snješka je bila znanstvena savjetnica i stalna vanjska suradnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, članica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Društva arhitekata Zagreba, Hrvatskog novinarskog društva, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskog PEN-a. 

 

Snješka Knežević ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj kritičarskoj sceni

Inače, od 1964 do 1990. Snješka je djelovala kao urednica i komentatorica u Trećem programu Radio Zagreba i književna prevoditeljica, a od 1987. posvećuje se istraživanju i znanstvenom radu.

Knežević je bila poznata kao oštra kritičarka i brižna krničarka zagrebačke arhitekture i urbanizma. 

 

Smrt
